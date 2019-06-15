В Самаре хотят застроить спуск около площади Славы
15 июня 2019 10:54
109
В Доме архитекторов на суд жителей и профессионального сообщества Самары представили концепцию развития знаменитого склона под площадью Славы, набережной, Волжского проспекта и Маяковского спуска. Авторы предлагают сделать подземный парк аттракционов, пишет 63.ru.
— Инновационный проект называется «Гора самоцветов». Название развивает знаменитый проект Александра Татарского и студии «Пилот» — мультсериал по мотивам сказок народов СССР — в национальный бренд. Под склоном в Самаре будут экспериментаниум, парк аттракционов и тематический парк под крышей. Это будет уникальный культурно-развлекательный комплекс для детей и молодежи. Предлагаем разместить его в полуподземном пространстве на склоне вдоль улицы Маяковского. Стоимость строительно-монтажных работ — 1,5 миллиарда рублей. Проект окупится через 5 лет, — рассказал архитектор, профессор Московского архитектурного института (МАРХИ) Максим Полещук.
Пространство для молодежи специалисты предлагают разместить прямо на эксплуатируемой кровле парка. Над Волжским проспектом и улицей Маяковского хотят сделать воздушные переходы. Затронул проект и самарскую набережную: архитекторы предложили соединить первую и вторую очереди, а также изменить дизайн пляжа.
Последний раз обновления на площади Славы вызвали жесткий протест у многих самарцев. В 2015 году там возвели монумент «Гордость, честь и слава Самарской области», который горожане окрестили «Стеной плача». По их мнению, она закрыла прекрасный вид на Волгу, который открывался с площади. Утихомирить общественные волнения властям удалось за счет обустройства смотровой площадки. Вердикт строению самарцы вынесли на голосовании 18 марта 2018 года. Монумент решили уменьшить.
Фото: Максим Полещук / facebook.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
15 июня 2019 10:54
Инновационный проект называется «Гора самоцветов». Благоустройство региона
108
14 июня 2019 18:08
В настоящее время завершены работы по демонтажу поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши. Благоустройство региона
259
14 июня 2019 16:56
В целом по городу общая площадь покоса составит порядка 1700 гектаров. Причем на одних и тех же участках предусмотрено систематическое скашивание. Благоустройство региона
259
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4600
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2699
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1277
Всё в Дом
31 мая 2019 20:13Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
230
31 мая 2019 20:11Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры. Всё в Дом
114
23 мая 2019 15:37
Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
317
ЖКХ
14 июня 2019 12:38
За 2018 год поступило больше шести тысяч жалоб граждан на качество оказания услуг. ЖКХ
373
13 июня 2019 09:24
Рост платежей вряд ли превысит 5%, но может вызвать социальное недовольство. ЖКХ
230
11 июня 2019 15:53
На ул. Медицинской в Куйбышевском районе будут проводиться работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. ЖКХ
334
Экология
14 июня 2019 11:45
Кроме того, в числе негативных последствий — ухудшение качества питьевой воды. Экология
329
13 июня 2019 13:37
Специалисты ветеринарной службы признают, что ущерб огромный. Экология
740
11 июня 2019 11:43
Отдыхавшие на берегу люди отметили, что вода в реке поменяла цвет буквально за несколько часов. Экология
510
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
335
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
320
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
295
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
391
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
383
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
335
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
256
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
552
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
572
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
326
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
627
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
549
Мероприятия