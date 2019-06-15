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В Самаре хотят застроить спуск около площади Славы

15 июня 2019 10:54
109
в Самаре хотят застроить спуск около площади Славы
Инновационный проект называется «Гора самоцветов».

В Доме архитекторов на суд жителей и профессионального сообщества Самары представили концепцию развития знаменитого склона под площадью Славы, набережной, Волжского проспекта и Маяковского спуска. Авторы предлагают сделать подземный парк аттракционов, пишет 63.ru.

— Инновационный проект называется «Гора самоцветов». Название развивает знаменитый проект Александра Татарского и студии «Пилот» — мультсериал по мотивам сказок народов СССР — в национальный бренд. Под склоном в Самаре будут экспериментаниум, парк аттракционов и тематический парк под крышей. Это будет уникальный культурно-развлекательный комплекс для детей и молодежи. Предлагаем разместить его в полуподземном пространстве на склоне вдоль улицы Маяковского. Стоимость строительно-монтажных работ — 1,5 миллиарда рублей. Проект окупится через 5 лет, — рассказал архитектор, профессор Московского архитектурного института (МАРХИ) Максим Полещук.

Пространство для молодежи специалисты предлагают разместить прямо на эксплуатируемой кровле парка. Над Волжским проспектом и улицей Маяковского хотят сделать воздушные переходы. Затронул проект и самарскую набережную: архитекторы предложили соединить первую и вторую очереди, а также изменить дизайн пляжа.

Последний раз обновления на площади Славы вызвали жесткий протест у многих самарцев. В 2015 году там возвели монумент «Гордость, честь и слава Самарской области», который горожане окрестили «Стеной плача». По их мнению, она закрыла прекрасный вид на Волгу, который открывался с площади. Утихомирить общественные волнения властям удалось за счет обустройства смотровой площадки. Вердикт строению самарцы вынесли на голосовании 18 марта 2018 года. Монумент решили уменьшить.


Фото: Максим Полещук / facebook.com
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Комментарии



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