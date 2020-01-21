Территорию вокруг «Самара Арены» выставляют на международный конкурс

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За подготовку и организацию конкурса отвечает прежде всего зампред правительства Александр Карпушкин. В состав оргкомитета включены также министры Дмитрий Богданов (экономразвития), Иван Пивкин (транспорта и автодорог), Евгений Чудаев (строительства), Дмитрий Шляхтин (спорта), а также замминистра. Среди 8 членов оргкомитета есть также главный архитектор области Анатолий Баранников, первый вице-мэр Самары Максим Харитонов и заместитель гендиректора «Корпорации развития Самарской области» Екатерина Иртикеева.Информация о формировании оргкомитета появились спустя несколько дней после того, как Виктор Кудряшов побывал в Германии на международной выставке-ярмарке «Зелёная неделя», и стало известно, что за развитие территории вокруг построенного к мундиалю спорткомплекса готова взяться берлинская ассоциация «Kompetenzzentrum Grossiedlungen». В своих более ранних сообщениях в самарском «белом доме» отметили, что эта организация «обладает опытом работы по комплексному преобразованию городских районов». На проведение конкурса планируется потратить более 25 млн рублей.Фото из открытых источников