Территорию вокруг «Самара Арены» выставляют на международный конкурс
21 января 2020 14:44
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За подготовку и организацию конкурса отвечает прежде всего зампред правительства Александр Карпушкин. В состав оргкомитета включены также министры Дмитрий Богданов (экономразвития), Иван Пивкин (транспорта и автодорог), Евгений Чудаев (строительства), Дмитрий Шляхтин (спорта), а также замминистра. Среди 8 членов оргкомитета есть также главный архитектор области Анатолий Баранников, первый вице-мэр Самары Максим Харитонов и заместитель гендиректора «Корпорации развития Самарской области» Екатерина Иртикеева.
Информация о формировании оргкомитета появились спустя несколько дней после того, как Виктор Кудряшов побывал в Германии на международной выставке-ярмарке «Зелёная неделя», и стало известно, что за развитие территории вокруг построенного к мундиалю спорткомплекса готова взяться берлинская ассоциация «Kompetenzzentrum Grossiedlungen». В своих более ранних сообщениях в самарском «белом доме» отметили, что эта организация «обладает опытом работы по комплексному преобразованию городских районов». На проведение конкурса планируется потратить более 25 млн рублей.
Фото из открытых источников
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