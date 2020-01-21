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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Территорию вокруг «Самара Арены» выставляют на международный конкурс

21 января 2020 14:44
134
В СО сформирован оргкомитет международного конкурса по разработке мастер-планов комплексного развития территории вокруг стадиона «Самара Арена».
В Самарской области сформирован оргкомитет международного конкурса по разработке мастер-планов комплексного развития территории вокруг стадиона «Самара Арена». Распоряжение об этом 20 января подписал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов, передает «СО» ОНЛАЙН.

За подготовку и организацию конкурса отвечает прежде всего зампред правительства Александр Карпушкин. В состав оргкомитета включены также министры Дмитрий Богданов (экономразвития), Иван Пивкин (транспорта и автодорог), Евгений Чудаев (строительства), Дмитрий Шляхтин (спорта), а также замминистра. Среди 8 членов оргкомитета есть также главный архитектор области Анатолий Баранников, первый вице-мэр Самары Максим Харитонов и заместитель гендиректора «Корпорации развития Самарской области» Екатерина Иртикеева.

Информация о формировании оргкомитета появились спустя несколько дней после того, как Виктор Кудряшов побывал в Германии на международной выставке-ярмарке «Зелёная неделя», и стало известно, что за развитие территории вокруг построенного к мундиалю спорткомплекса готова взяться берлинская ассоциация «Kompetenzzentrum Grossiedlungen». В своих более ранних сообщениях в самарском «белом доме» отметили, что эта организация «обладает опытом работы по комплексному преобразованию городских районов». На проведение конкурса планируется потратить более 25 млн рублей. 



Фото из открытых источников
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Комментарии


Благоустройство региона
21 января 2020  14:44
В СО сформирован оргкомитет международного конкурса по разработке мастер-планов комплексного развития территории вокруг стадиона «Самара Арена».
Территорию вокруг «Самара Арены» выставляют на международный конкурс
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