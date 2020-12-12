Социальных объектов Самаре становится больше

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Уже в следующем году в Самаре начнётся строительство современного бассейна, который расположится в Куйбышевском районе. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс должен в будущем появиться и в посёлке Прибрежный Красноглинского района города.

О планах на перспективу и о уже введённых в эксплуатацию спортивных объектах рассказали муниципальные чиновники на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. Из знаковых событий 2020 года – открытие фехтовального центра на Мичурина (СШОР № 17), Здание, расположенное на улице Мичурина, было построено более века назад и нуждалось в капитальном ремонте. К завершению близятся работы ещё на 6-ти спортивных объектах:

МБУ «Ладья»

СШОР №1

СШОР № 6

СШОР № 13 ( СК «Орбита»)

МБУ «Чайка»

МАУ «Олимп»

Кроме того, в этом году были сданы несколько пришкольных универсальных площадок. Как подчеркнул Вячеслав Звягинцев, возглавляющий профильный комитет, большая часть из них появилась благодаря инициативе самих граждан, которые озвучили свои идеи депутатам гордумы: «Например, у школы № 139 строилась спортивная площадка, мы очень настаивали, чтобы она появилась именно там, поскольку это густонаселённый район. Соответственно, площадкой могут пользоваться не только ученики этой школы, но и соседней, где территория не позволяет расположить аналогичный объект. Все жители микрорайона могут заниматься здесь спортом, она оборудована, чтобы отвечать потребностям местных жителей».

В дальнейших планах города реконструкция стадиона «Заря». Что касается дошкольных социальных объектов, в этом году на полную мощность заработали новые детские сады в Самаре — на улицах Ратнера, Ташкентской и Алма-Атинской. После капитального ремонта распахнули свои двери здания бывших детских садов, возвращенных в систему дошкольного образования – на улицах Карла Маркса и Ново-вокзальной. Всё вместе это позволило сократить дефицит в Самаре на 1200 мест, из которых 320 – ясельные.

Вячеслав Звягинцев подчеркнул, что помимо садов на контроле у депутатов и школьный вопрос. Он решается городскими властями в плановом порядке при поддержке областного правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас завершаются работы на двух объектах: в микрорайоне «Новая Самара» готовится к сдаче 3-этажное здание школы, где в одну смену смогут обучаться 1200 детей и близится к финалу строительство школы на 600 человек на 5-ой просеке в Самаре, передает пресс-служба Самары.