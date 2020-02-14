Первый замминистра транспорта РФ высоко оценил степень готовности Самарской области к основному этапу строительства моста через Волгу
14 февраля 2020 18:56
43
Эти вопросы рассматривались в ходе совещания, которое Иннокентий Алафинов провел вместе с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым. В совещании приняли участие заместитель главы Росавтодора Игорь Костюченко, генеральный директор хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» Александр Афанасьев, генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев, руководители профильных министерств и ведомств Самарской области.
Виктор Кудряшов подчеркнул: «Реализация этого проекта имеет огромное значение. Строительство нового мостового перехода даст новый импульс развитию Тольятти, Самарской области и всей страны. Появление альтернативного маршрута снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, обеспечит новый уровень транспортной доступности и дополнительную инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», ПАО «АвтоВАЗ».
Как отметил первый заместитель министра транспорта РФ, «комплексный план развития магистральной инфраструктуры уже признан равным по значимости национальным проектам. Отрадно, что один из первых больших проектов плана реализуется в Самарской области. Важно, что команда, которая сформирована в Самарской области, показала, что она умеет реализовывать такие проекты, и мы уверены, что хорошее начало проекта приведёт к успешной его реализации».
Напомним, соглашение о строительстве моста было подписано 16 октября в Екатеринбурге в рамках международной специализированной выставки «Дорога-2019» в присутствии председателя Правительства РФ.
Подписанию документа предшествовала длительная системная работа регионального правительства и лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по обоснованию необходимости прохождения маршрута «Европа – Западный Китай» через Самарскую область. В короткие сроки было подготовлено обоснование проекта, проведен ряд переговоров, в результате которых удалось скорректировать Транспортную стратегию РФ и отстоять интересы Самарской области. Проект поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Иннокентий Алафинов подчеркнул: «Важно, что от обсуждения проекта мы перешли к конкретным вещам, связанным с выносом газопроводов, продуктопроводов, вопросам, связанным с прокладкой оптоволоконных кабелей, кабелей связи. То есть детально обсуждаем технические вещи, которые предшествуют началу строительства мостового перехода».
Протяженность моста составит 3,7 километра. В общей сложности вместе с подъездными путями будет построено около 100 километров дороги. Объект предусматривает движение в обход Тольятти с выходом на трассу М5 «Урал». Объект планируют сдать в эксплуатацию к началу 2024 года.
Виктор Кудряшов отметил, что основной проект – это строительство мостового перехода — уже получил положительное заключение экспертизы, идет проектирование остальных этапов, продолжается процедура оформления земельных участков, достигнуты договоренности с ресурсоснабжающими организациями.
Председатель правительства региона поблагодарил Иннокентия Алафинова и министерство транспорта страны за то внимание, которое уделяется региону, и за поддержку крупнейших инфраструктурных объектов, которые реализуются на территории Самарской области.
«Строительство моста идет по графику. Возникает масса текущих вопросов, но все они решаемые, и можно сказать с уверенностью, что мы с этими вопросами справляемся», – подвел итоги совещания Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 февраля 2020 18:56
Иннокентий Алафинов отметил, что «хорошее начало проекта приведёт к успешной его реализации». Благоустройство региона
42
14 февраля 2020 14:48
В комплексе планируют построить 6 бассейнов и 10 саун. Благоустройство региона
147
14 февраля 2020 12:18
Люди отмечают, что буквально каждый метр дороги там - в ямах. Благоустройство региона
162
Капитальный ремонт в Самаре
11 февраля 2020 18:01
Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
142
6 февраля 2020 20:27
Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
235
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
546
Всё в Дом
7 февраля 2020 15:56Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов. Всё в Дом
252
5 февраля 2020 23:13Как выбрать массажное кресло
Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
118
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
359
ЖКХ
14 февраля 2020 19:13
Управляющим компаниям дали срок два дня на уборку гололеда. ЖКХ
36
14 февраля 2020 16:59
В планах специалистов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в феврале 2020 года ограничить поставки услуг отопления и горячего водоснабжения для 50... ЖКХ
104
14 февраля 2020 16:24
Требуют незамедлительной расчистки 2364 выхода из подъездов, 1094 дворовых тротуаров, 2151 проезд. ЖКХ
101
Экология
13 февраля 2020 09:43
Март — самый сухой месяц в году в средней полосе. Экология
262
11 февраля 2020 09:29
В краеведческом музее г. Тольятти состоялось подведение итогов шестого областного фотоконкурса «Большой год-2019». Экология
236
7 февраля 2020 13:49
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области. Экология
307
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
190
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
678
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2583
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1019
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2089
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1604
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
432
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1203
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1700
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1709
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2050
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3168
Мероприятия