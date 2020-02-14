Первый замминистра транспорта РФ высоко оценил степень готовности Самарской области к основному этапу строительства моста через Волгу

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Эти вопросы рассматривались в ходе совещания, которое Иннокентий Алафинов провел вместе с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым. В совещании приняли участие заместитель главы Росавтодора Игорь Костюченко, генеральный директор хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» Александр Афанасьев, генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев, руководители профильных министерств и ведомств Самарской области.Виктор Кудряшов подчеркнул: «Реализация этого проекта имеет огромное значение. Строительство нового мостового перехода даст новый импульс развитию Тольятти, Самарской области и всей страны. Появление альтернативного маршрута снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, обеспечит новый уровень транспортной доступности и дополнительную инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», ПАО «АвтоВАЗ».Напомним, соглашение о строительстве моста было подписано 16 октября в Екатеринбурге в рамках международной специализированной выставки «Дорога-2019» в присутствии председателя Правительства РФ.Подписанию документа предшествовала длительная системная работа регионального правительства и лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по обоснованию необходимости прохождения маршрута «Европа – Западный Китай» через Самарскую область. В короткие сроки было подготовлено обоснование проекта, проведен ряд переговоров, в результате которых удалось скорректировать Транспортную стратегию РФ и отстоять интересы Самарской области. Проект поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.Иннокентий Алафинов подчеркнул: «Важно, что от обсуждения проекта мы перешли к конкретным вещам, связанным с выносом газопроводов, продуктопроводов, вопросам, связанным с прокладкой оптоволоконных кабелей, кабелей связи. То есть детально обсуждаем технические вещи, которые предшествуют началу строительства мостового перехода».Протяженность моста составит 3,7 километра. В общей сложности вместе с подъездными путями будет построено около 100 километров дороги. Объект предусматривает движение в обход Тольятти с выходом на трассу М5 «Урал». Объект планируют сдать в эксплуатацию к началу 2024 года.Виктор Кудряшов отметил, что основной проект – это строительство мостового перехода — уже получил положительное заключение экспертизы, идет проектирование остальных этапов, продолжается процедура оформления земельных участков, достигнуты договоренности с ресурсоснабжающими организациями.Председатель правительства региона поблагодарил Иннокентия Алафинова и министерство транспорта страны за то внимание, которое уделяется региону, и за поддержку крупнейших инфраструктурных объектов, которые реализуются на территории Самарской области.«Строительство моста идет по графику. Возникает масса текущих вопросов, но все они решаемые, и можно сказать с уверенностью, что мы с этими вопросами справляемся», – подвел итоги совещания Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.