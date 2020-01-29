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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Когда будет реконструирована дорога через лес в Тольятти пока не известно

29 января 2020 18:51
175
Реконструировать «лесную дорогу» в Тольятти мешает отсутствие земли.
У властей нет ответа, когда будет реконструирована дорога через лес, соединяющая разные районы Тольятти, передает «СО» ОНЛАЙН. По словам министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, решить эту проблему мешает отсутствие земли.

Такой ответ он дал сегодня, 29 января, на пленарном заседании губернской думы, отвечая на вопрос депутата от Тольятти Николая Ренца.

Пивкин напомнил, что существующая дорога очень узкая, с частым перепадом высот и мертвыми зонами из-за крутых поворотов. «Главой Тольятти ставился вопрос о расширении дороги через лес. Но нет землеотвода. Мы ожидаем отвода земли либо расширения участка. Земли нет», — сообщил глава минтранса. 
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Комментарии


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