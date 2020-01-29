Когда будет реконструирована дорога через лес в Тольятти пока не известно

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Такой ответ он дал сегодня, 29 января, на пленарном заседании губернской думы, отвечая на вопрос депутата от Тольятти Николая Ренца.Пивкин напомнил, что существующая дорога очень узкая, с частым перепадом высот и мертвыми зонами из-за крутых поворотов. «Главой Тольятти ставился вопрос о расширении дороги через лес. Но нет землеотвода. Мы ожидаем отвода земли либо расширения участка. Земли нет», — сообщил глава минтранса.