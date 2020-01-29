Когда будет реконструирована дорога через лес в Тольятти пока не известно
29 января 2020 18:51
175
Такой ответ он дал сегодня, 29 января, на пленарном заседании губернской думы, отвечая на вопрос депутата от Тольятти Николая Ренца.
Пивкин напомнил, что существующая дорога очень узкая, с частым перепадом высот и мертвыми зонами из-за крутых поворотов. «Главой Тольятти ставился вопрос о расширении дороги через лес. Но нет землеотвода. Мы ожидаем отвода земли либо расширения участка. Земли нет», — сообщил глава минтранса.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
29 января 2020 18:51
Реконструировать «лесную дорогу» в Тольятти мешает отсутствие земли. Благоустройство региона
172
28 января 2020 21:27Поставщик товаров для благоустройства в Самаре
Чтобы создать комфортные безопасные условия во дворе, парке, приусадебном участке, требуется проведение инженерной подготовки и защиты территории. Это требует... Благоустройство региона
38
28 января 2020 19:13
Компания стала победителем аукциона, итоги которого были подведены 27 января. Благоустройство региона
286
Капитальный ремонт в Самаре
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
250
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
404
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
177
Всё в Дом
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
104
22 января 2020 07:55Биокамины и их преимущества
Если стоит задача отопления частного дома, то самым эффективны и эстетичным вариантом станет печь, камин. Всё в Дом
155
20 января 2020 07:36Стеклянные изделия для эксклюзивного интерьера
Очень часто современные дизайнеры при обустройстве интерьера используют стеклянные конструкции и поверхности. Это стильно и красиво. Всё в Дом
159
ЖКХ
29 января 2020 15:21
В ходе урока школьников познакомили с основными правилами эксплуатации газового оборудования и первых действиях при обнаружении запаха газа. ЖКХ
163
29 января 2020 14:52
ЖКХ
160
29 января 2020 14:22
Попечительский совет фонда капремонта (ФКР) теперь не будет влиять на процедуру назначения его гендиректора. ЖКХ
173
Экология
29 января 2020 11:58
В области продолжается эколого-благотворительная Всероссийская акция "Добрые крышечки". Экология
172
28 января 2020 10:24
Прошлой весной Волга пострадала от маловодья из-за теплой зимы. Экология
233
27 января 2020 10:40
Повсеместно пройдёт снег. Экология
302
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
399
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2029
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
743
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1655
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1366
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
942
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
960
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1422
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1504
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1774
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2892
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3430
Мероприятия