Елена Лапушкина проверила строительство и ремонт образовательных учреждений города
14 июня 2019 14:44
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На месте строительства Глава города Елена Лапушкина поручила ускорить темпы работы по вывозу строительного мусора и привести в порядок прилегающую территорию: вывезти незаконно установленные гаражи, произвести санитарную опиловку деревьев. До начала отопительного сезона ресурсоснабжающим организациям необходимо провести ревизию тепловых сетей. Также будет рассмотрена возможность организации парковочного кармана для удобства родителей и обеспечения безопасного дорожного движения.
По окончании строительства, детский сад сможет принять 150 ребят. Ввести его в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года.
Вторая точка – школа №46 в Октябрьском районе, по адресу ул. Советской Армии, 230.
Сейчас на объекте полным ходом идут работы по утеплению фасада здания, он будет покрашен в ярко-оранжевый цвет. Заканчивается внутренняя отделка помещений и почти полностью готовы физкультурный и актовый залы - там осталось только установить оборудование. Полностью смонтированы системы электричества и противопожарной безопасности.
Продолжаются работы в столовой, на лестницах и в кабинетах. Внутреннюю отделку школы планируют завершить в середине июля. После этого в кабинеты начнут возвращать мебель – парты, стулья и доски, сейчас они хранятся в специализированных местах. В компьютерные классы поставят технику. После ремонта в школе появится и кабинет для уроков технологии – кухни и мастерские, на эти цели выделены дополнительные средства из регионального бюджета.
Идёт подготовка и внутреннего двора школы. Возводят спортивную универсальную площадку и площадь для проведения торжественных мероприятий – Дня знаний и Последнего звонка. Все работы выполняются по графику, первое сентября нового учебного года ученики 46-й школы встретят уже в своей альма-матер.
«Уверена, что обновлённая школа после ремонта станет комфортной для детей и учителей, а возвращение в своё здание обязательно поможет достичь новых научных и творческих высот», - резюмировала Глава Самары Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
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