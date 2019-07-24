До 1 сентября планируют завершить все работы по благоустройству сквера Федеева в Самаре
24 июля 2019 17:51
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На сегодня в сквере завершены работы по замене твердого покрытия: на пешеходных дорожках смонтировали плитку. На газонах оборудована система автополива, подрядчики застилают рулонную траву. В сквере заменено освещение, новые световые опоры установлены также на спортивных и детской площадках. На днях приступят к установке урн и скамеек.
Изюминкой сквера станут клумбы в космическом стиле, которые в скором времени планируют засадить цветами. Рассаду однолетников сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» уже подготовили. Для создания ярких цветочных узоров будут использованы петунии, сальвии, цинерарии. Всего высадят более 400 однолетних цветущих растений. Кроме того, на территории высажено уже 34 полноразмерных дерева – сосны и рябины, также 700 кустарников, среди них кизил и гортензии. Работы в рамках комплексного благоустройства территории сквера предусматривают максимально бережное отношение к зеленым насаждениям.
«Темпы подрядчики взяли ударные, до 1 сентября планируют завершить все работы по благоустройству. Полностью переделана вся инфраструктура, при этом важной задачей являлось максимальное сохранение деревьев, которые здесь находятся. У нас жители активно следят за этим процессом. Здесь произвели санитарную обрезку деревьев, на месте аварийных высажены новые», - отметил Александр Кузнецов, глава администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара.
Сквер им. В. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха. Сейчас ведется подготовка щебеночного основания спортивных площадок: теннисного корта, баскетбольной площадки и хоккейной коробки с трибунами. Кроме того, по всего периметру сквера оборудована современная беговая дорожка с резиновым покрытием, которую оценят как любители бега, так и профессионалы.
На следующей неделе планируют начать монтаж уникальной детская площадки с антитравматическим покрытием в космическом стиле, где будут использованы водные элементы, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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