Дмитрий Азаров проверил ход работ в новом корпусе детского сада «Росточек» в Тольятти

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На территории детского сада уже установлены малые архитектурные формы, в здание поставлено оборудование и мебель. Дело за малым - рабочим необходимо навести порядок, расставить мебель, технику и мягкий инвентарь для 7 групп, 3 из которых - ясельные.Дмитрий Азаров поставил подрядчику жёсткие сроки - завершить все необходимые работы до 15 февраля, чтобы в плановом режиме подготовиться к открытию:«Справляйтесь, замечаний по вашей компании много по другим объектам. Режим работы ваш сейчас - 24/7, нужна полная мобилизация!»По словам заведующей детского сада,штат полностью укомплектован, да и свободных мест для детей в саду уже не осталось.На следующей неделе воспитатели начнут «обживать» группы, чтобы детки с 3 марта приступили к полноценным занятиям: «Мамин день встретим уже празднично!», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.