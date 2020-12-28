Я нашел ошибку
Главные новости:
Ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург).
В СОУНБ начнет работать художественная выставка «Теплые Чувства. Вторая волна»
Во всех районах города стартовали работы по расчистке скатных кровель.
Во дворах Самары усилена работа техники и бригад кровельщиков
Тех, кто пренебрегает необходимыми в период пандемии санитарными требованиям, выявляют на всех видах транспорта.
В Самаре продолжают выявлять пассажиров, не соблюдающих масочный режим в транспорте
Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3,46 млрд. рублей из федерального бюджета получит Самарская область на развитие региональной сети автодорог
В регионе продолжают подводить итоги Года памяти и славы.
В Самарской области наградили участников молодежных патриотических объединений
Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба.
139 900 вакцин от коронавирусной инфекции поступит в Самарскую область
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
29 декабря местами по Самарской области ожидается туман
Подарки были собраны жителями региона для военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады.
Самарским миротворцам в Нагорном Карабахе отправили новогодние подарки
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.72
0.03
EUR 90.13
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

3,46 млрд. рублей из федерального бюджета получит Самарская область на развитие региональной сети автодорог

28 декабря 2020 17:41
79
Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Цель нацпроекта – к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.

Согласно распоряжению, утверждённому правительством РФ, в 2021 году Самарская область получит 900 млн. рублей межбюджетных трансфертов. 300 млн. рублей - на внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».  

600 млн. рублей запланировано выделить из нераспределённого резерва иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в этом году для пилотного внедрения ИТС было отобрано 22 региона, в том числе Самарская область. По заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области уже разработан региональный технический проект создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением и общественным транспортом в Самарско-Тольяттинской агломерации. Первые итоги реализации этого проекта подвели на совещания, которое провел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 9 декабря текущего года.

600 млн. рублей будет направлено на дальнейшую реализацию важных региональных инфраструктурных объектов: строительство II этапа мостового перехода «Фрунзенский», реконструкцию мостового перехода через реку Сок, реконструкцию автомобильной дороги Тольятти-Ягодное. Благодаря дополнительному финансированию в 2020 году работы на этих объектах ведутся с опережением графика.

Привлечение средств из федерального бюджета в текущем году в размере 2,7 млрд. рублей стало возможным благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и слаженной работе Правительства Самарской области и федеральных дорожных структур.

Всего, согласно опубликованному распоряжению Правительства России, до 2023 года в Самарскую область направят 3,46 млрд. рублей, что в свою очередь, позволит высвободить средства регионального бюджета на развитие опорной сети автодорог, передает пресс-служба облправительства.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
28 декабря 2020  17:41
Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3,46 млрд. рублей из федерального бюджета получит Самарская область на развитие региональной сети автодорог
Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благоустройство региона
77
28 декабря 2020  12:30
В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега
В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега
В ночь с 27 на 28 декабря для расчистки региональных дорог было задействовано 419 единиц спецтехники. Благоустройство региона
226
26 декабря 2020  16:50
В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск.
Города Самарской области готовятся к конкурсу лучших проектов по благоустройству
В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск. Благоустройство региона
970
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
8660
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
2533
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
3007
Весь список
Всё в Дом
28 декабря 2020  13:21
Итальянские прихожие – особенности
Первое впечатление о доме или квартире всегда возникает в прихожей. Поэтому очень важно сделать все возможное для того, чтобы обустроить ее в лучшем виде. все...Всё в Дом
54
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
2405
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
1024
Весь список
ЖКХ
28 декабря 2020  17:06
У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы принять участие в ежегодной акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «В Новый год – без долгов!».
Более 300 тысяч жителей Самарской области встретят новый год без долгов за тепло
У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы принять участие в ежегодной акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «В Новый год – без долгов!». ЖКХ
160
28 декабря 2020  14:56
Минстрой РФ признал уведомление об отключении, напечатанное в квитанции, законным способом направления юридически значимого сообщения.  
Должников об отключении теперь уведомит квитанция
Минстрой РФ признал уведомление об отключении, напечатанное в квитанции, законным способом направления юридически значимого сообщения.   ЖКХ
159
27 декабря 2020  13:19
Теплоэнергетики Т Плюс поздравили врачей с наступающим Новым годом
Теплоэнергетики «Т Плюс» поздравили врачей с наступающим Новым годом
Так энергетики решили отблагодарить медиков за ежедневный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. ЖКХ
606
Весь список

Экология
28 декабря 2020  13:12
В Самарской области побит 25-летний рекорд по снегопаду
В Самарской области побит 25-летний рекорд по снегопаду
Больше всего снега выпало в Челно-Вершинах – 17,1 мм. Экология
166
28 декабря 2020  10:49
Жителей Самарской области снова ждут морозы
Жителей Самарской области снова ждут морозы
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
259
26 декабря 2020  13:55
В Самарской области обещают сильный снегопад
В Самарской области обещают сильный снегопад
  Вечером 26 декабря в Тольятти ожидается метель. Экология
781
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
4940
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
7950
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
7691
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
8078
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
7861
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
7954
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
9466
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
10339
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
10448
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
10441
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
11878
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
14747
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
28 декабря 2020  13:32 
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30485 случаев коронавируса. Здравоохранение
452
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
28 декабря 2020  11:41 
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 28 декабря выявлено 310 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
496
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
28 декабря 2020  09:44 
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
Всего по итогам 2020 года в Самарской области будут введены в эксплуатацию несколько десятков социальных объектов. Строительство
574
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
27 декабря 2020  13:00 
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
Быть спасателем – особое призвание, отметил Губернатор. Социум
2058
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
27 декабря 2020  12:10 
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
За сутки на 27 декабря выявлено 311 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1863
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
3498
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
3380
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
4657
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
5630
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
6702
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
6457
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
2597
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
3396
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
3584
Весь список