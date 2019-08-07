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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Новокуйбышевске ливневая канализация не справляется с потопами

7 августа 2019 14:03
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В Новокуйбышевске ливневая канализация не справляется с потопами
В некоторые ее участки забивается земля.

Жители Новокуйбышевска жалуются на ливневую канализацию, которая не справляется с потоками воды после дождя

В отдельных частях города после сильных дождей образовался настоящий потоп. Жители домов на улице Киевской рассказали, что после обильных осадков, вода - это настоящая проблема.

— Ливневая канализация не справляется с большим потоком воды. Каждый раз, будь то маленький дождь или ливень, дороги затапливало и улица больше была похожа на «маленькую Венецию», - рассказывают местные жители.

Причина плохой работы ливневой канализации в том, что некоторые ее участки частично разрушены и туда забивается земля, которая мешает проходу воды, пишет progorodnsk.ru.

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Комментарии



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