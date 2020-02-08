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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Улицу XXII Партсъезда в Самаре начнут реконструировать уже в 2020 году

8 февраля 2020 09:58
144
Улицу XXII Партсъезда в Самаре начнут реконструировать уже в 2020 году
Ремонт разобьют на 2 этапа.

В Самаре планируют приступить к реконструкции улицы XXII Партсъезда уже в 2020-м. Как указано в официальных документах по городскому бюджету на этот год, на данные цели предусмотрено финансирование.

Ремонт пройдёт на участках от Солнечной до Московского шоссе (первая очередь) и от проспекта Карла Маркса до Ставропольской (вторая очередь).

В этом году на работы уже выделили 10,8 млн рублей. В 2021 году на реконструкцию заложено 367,6 млн рублей.

Напомним, что после реконструкции дорога на улице XXII Партсъезда должна стать четырехполосной. Ранее ко всем работам планировали приступить не раньше 2021 года, пишет СОВА.
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Комментарии


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