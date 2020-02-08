Улицу XXII Партсъезда в Самаре начнут реконструировать уже в 2020 году
8 февраля 2020 09:58
144
В Самаре планируют приступить к реконструкции улицы XXII Партсъезда уже в 2020-м. Как указано в официальных документах по городскому бюджету на этот год, на данные цели предусмотрено финансирование.
Ремонт пройдёт на участках от Солнечной до Московского шоссе (первая очередь) и от проспекта Карла Маркса до Ставропольской (вторая очередь).
В этом году на работы уже выделили 10,8 млн рублей. В 2021 году на реконструкцию заложено 367,6 млн рублей.
Напомним, что после реконструкции дорога на улице XXII Партсъезда должна стать четырехполосной. Ранее ко всем работам планировали приступить не раньше 2021 года, пишет СОВА.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
8 февраля 2020 09:58
Ремонт разобьют на 2 этапа. Благоустройство региона
141
7 февраля 2020 11:54
В Тольятти по программе гарантийного ремонта ФКР отремонтировано менее половины домов. Благоустройство региона
199
7 февраля 2020 11:26
Реконструкцию хотят провести на всем протяжении дороги, от Московского шоссе до ул. Горной. Благоустройство региона
247
Капитальный ремонт в Самаре
6 февраля 2020 20:27
Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
100
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
531
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
451
Всё в Дом
7 февраля 2020 15:56Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов. Всё в Дом
52
5 февраля 2020 23:13Как выбрать массажное кресло
Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
85
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
352
ЖКХ
7 февраля 2020 17:42
На участке от ул. Тихвинская до 8-ой Радиальной. ЖКХ
314
7 февраля 2020 16:47
По городу будет ездить специальный экомобиль и собирать вторсырье на переработку. ЖКХ
331
7 февраля 2020 15:03
Крупная коммунальная авария на тепловых сетях МУП «ЖЭС» оставила без тепла жителей п. Строитель. ЖКХ
351
Экология
7 февраля 2020 13:49
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области. Экология
273
4 февраля 2020 12:49
В последний раз аномалия была зафиксирована в 1980 и 2015 годах. Экология
342
4 февраля 2020 11:27
Ликвидировать опасный объект должны уже в этом году. Экология
240
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
585
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2364
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
909
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1982
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1512
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1112
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1115
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1620
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1627
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1934
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3057
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3629
Мероприятия