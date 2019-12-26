Центр Сызрани будут реконструировать: городу выделят еще сто миллионов
26 декабря 2019 11:16
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На масштабный проект реконструкции сызранской набережной выделяется дополнительно около ста миллионов рублей из областного бюджета. Эту информацию глава Сызрани Николай Лядин озвучил на заседании Городской думы 25 декабря, пишет КТВ-Луч.
- Когда в декабре губернатор Дмитрий Азаров приезжал в наш город, показал ему проект реконструкции набережной и рассказал, насколько масштабные работы там предстоит начать в 2020 году. Однако, чтобы примыкающие к набережной улицы не выпадали из общей концепции проекта, необходимы дополнительные средства. И уже известно, что из областного бюджета на эти цели Сызрани выделят около ста миллионов рублей. Это дополнительное финансирование стало возможным, благодаря тому, что в области оценили работу города по реализации различных программ. А это, в свою очередь, результат совместной работы городской администрации, депутатов и общественности, - отметил Николай Лядин.
Напомним, с проектом благоустройства набережной, Сызрань победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому, были выделены средства на его реализацию.
Проект отражает историю города и включает современные функциональные элементы – концертные, событийные и спортивные площадки, прогулочные и парковые зоны, безопасный переход через железнодорожный мост.
В середине декабря по итогам аукциона был выбран подрядчик, который займется реконструкцией. Победителем стала сызранская проектно-строительная компания «Волга». При максимальной цене контракта в 114,7 млн рублей, победитель выполнит заказ за 113,6 млн.
Отметим, создание набережной у Сызранского кремля называют одним из главных проектов в городе 2020-го года.
Фото pixabay.com
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