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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Центр Сызрани будут реконструировать: городу выделят еще сто миллионов

26 декабря 2019 11:16
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Центр Сызрани будут реконструировать: городу выделят еще сто миллионов
В середине декабря по итогам аукциона был выбран подрядчик, который займется реконструкцией набережной.

На масштабный проект реконструкции сызранской набережной выделяется дополнительно около ста миллионов рублей из областного бюджета. Эту информацию глава Сызрани Николай Лядин озвучил на заседании Городской думы 25 декабря, пишет КТВ-Луч.

- Когда в декабре губернатор Дмитрий Азаров приезжал в наш город, показал ему проект реконструкции набережной и рассказал, насколько масштабные работы там предстоит начать в 2020 году. Однако, чтобы примыкающие к набережной улицы не выпадали из общей концепции проекта, необходимы дополнительные средства. И уже известно, что из областного бюджета на эти цели Сызрани выделят около ста миллионов рублей. Это дополнительное финансирование стало возможным, благодаря тому, что в области оценили работу города по реализации различных программ. А это, в свою очередь, результат совместной работы городской администрации, депутатов и общественности, - отметил Николай Лядин.

Напомним, с проектом благоустройства набережной, Сызрань победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому, были выделены средства на его реализацию.

Проект отражает историю города и включает современные функциональные элементы – концертные, событийные и спортивные площадки, прогулочные и парковые зоны, безопасный переход через железнодорожный мост.

В середине декабря по итогам аукциона был выбран подрядчик, который займется реконструкцией. Победителем стала сызранская проектно-строительная компания «Волга». При максимальной цене контракта в 114,7 млн рублей, победитель выполнит заказ за 113,6 млн.

Отметим, создание набережной у Сызранского кремля называют одним из главных проектов в городе 2020-го года.


Фото pixabay.com
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Комментарии


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