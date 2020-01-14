Прокуратура разберется с новым киоском на месте бывшего рынка на Авроре в Самаре
14 января 2020 12:11
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Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн 13 января направил запросы в прокуратуру Самарской области и главе Самары Елене Лапушкиной касательно спорного торгового объекта.
Напомним, несколько дней назад самарцы обратили внимание на то, что на месте недавного снесенного рынка "Лотос" на пересечении ул. Авроры с Аэродромной вдруг вырос новый торговый павильон.
Бывшие работники рынка обратились в связи с этим к депутату и местным властям с вопросом о том, почему их киоски снесли, а "кому-то" все-таки разрешили торговать на этом месте.
"Возмутительная ситуация. Рынок сносили с боями, под эгидой наведения порядка и тут же - новый нелегальный павильон! Интересно, чей?", - написал накануне парламентарий в своем твиттере.
В обращениях Хинштейна значится просьба провести проверку факта, указанного гражданами, и принять меры реагирования в случае выявления нарушения законодательства, пишет Самру.ру.
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