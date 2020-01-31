Почти 100 единиц техники задействовано в очистке федеральных дорог в Самарской области
31 января 2020 11:53
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Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным трассам в условиях снегопада в регионе. К уборке снега и противогололедной обработке дорог привлечено 98 единиц дорожной техники. В случае необходимости ее количество будет увеличено. Проезжую часть на участках трасс обрабатывают с применением 10-процентной и 20-процентной пескосоляной смеси. За минувшие сутки израсходовано почти 3000 тонн противогололедных материалов.
ФКУ «Поволжуправтодор» просит автомобилистов соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ «Поволжуправтодор» 8(8412) 55-11-04.
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