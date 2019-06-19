В Самаре жалуются на мусор после сноса киосков напротив СГЭУ
19 июня 2019 12:54
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Жители Самары в апреле 2019 года рассказали в Twitter о строительном мусоре на остановке рядом с Самарским государственным экономическим университетом. По их словам, на ул. Советской Армии убрали ларьки еще в 2018 году, а мусор и строительные материалы так и остались лежать. При этом фундаменты бывших магазинов тоже остаются на месте.
- Участок этой пешеходной дороги, словно помойка, - комментируют граждане.
К концу июня 2019 года удалось выяснить лишь то, что территория не закреплена за МП Самары "Благоустройство". Хотя ранее сотрудниками предприятия сообщалось, что работы они проведут в мае 2019 года.
Горожане требуют назвать сроки уборки, а не уточнять, кто ответственен за нее. Но их ожидания пока остаются без ответа, пишет СитиТраффик.
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Комментарии
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19 июня 2019 12:54
Их убрали еще в 2018 году. Благоустройство региона
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19 июня 2019 11:59
Предыдущая попытка с крахом провалилась. Благоустройство региона
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18 июня 2019 17:25
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