Рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре все-таки сносят
30 октября 2019 10:23
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Утром в среду, 30 октября, в районе торгового центра «Аврора Молл» возник переполох. На пересечении улиц Авроры и Аэродромной собрались судебные приставы. Причина — начало работ по сносу рынка, который расположен напротив ТЦ.
— Работников рынка оповестили заранее, но они всё равно пришли торговать, как обычно, — сказали представители регионального УФССП. Все подробности о том, как проходит снос рынка, смотрите в нашем онлайн-репортаже.
Огромное количество приставов объясняется определенной славой этого рынка. Торговцы борются за свои рабочие места уже несколько лет.
Зачищают рынок с 2015 года, когда мэрия объявила войну незаконным объектам торговли в городе. Под раздачу попала первая часть рынка. Тогда в защиту своих рабочих мест торговцы перекрыли Аврору и написали письмо Путину. Но это не помогло: 150 киосков демонтировали.
После этого незаконной признали и оставшуюся часть рынка. Торговцы пытались отстоять свой бизнес в суде, дошли до Верховного, но проиграли. И даже встали на колени перед Владимиром Путиным.
Сохранить рынок не помог даже проект модернизации, который представил владелец. Но власти решили предоставить под торговые ряды альтернативную площадку. На улице Авроры же хотят сделать бульвар, пишет 63.ру.
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