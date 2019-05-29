Фонтан на Самарской площади отремонтируют к осени
29 мая 2019 10:29
89
Фонтан 30-летия Победы на Самарской площади отреставрируют до пятого сентября. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Тендер на ремонт фонтана объявили 28 мая. Победитель торгов проведет гидроизоляцию, отремонтирует георгиевскую ленту, усилит каркасы ее частей и сделает новую облицовку дна фонтана.
Фонтан должны обновить до пятого сентября этого года. За работу подрядчику заплатят 30 миллионов рублей из городского бюджета.
Ранее Ленинский районный суд обязал мэрию Самары вернуть исторический вид фонтану до конца августа, пишет "Другой город".
Процесс по этому делу завершился в прошлом мае. Авторы фонтана на Самарской площади указывали, что реконструкция не пошла сооружению напользу, и требовали использовать смальту для укладки чаши, как было в первоначальном варианте.
Суд удовлетворил их требования и обязал мэрию вернуть в чашу фонтана старый рисунок и выложить его из смальты. Отреставрировать фонтан должны были за 15 месяцев. Срок истекает в августе 2019 года.
Напомним, реставрация фонтана 30-летия Победы вызвала споры местных жителей о качестве работ. Особенный интерес вызывал демонтаж исторической смальты и ее замена на дешевую стеклянную плитку, которая уже начала понемногу отваливаться.
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Комментарии
Благоустройство региона
29 мая 2019 10:46
Многие здесь бегут через дорогу в неположенном месте. Благоустройство региона
80
29 мая 2019 10:29
За работу подрядчику заплатят 30 миллионов рублей из городского бюджета. Благоустройство региона
88
28 мая 2019 13:58
Это сделано ео исковому заявлению прокуратуры г. Октябрьск. Благоустройство региона
409
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