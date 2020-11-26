Конференция «Формула бизнеса #Онлайн» собрала лучших предпринимателей Поволжья

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26 ноября состоялась онлайн-конференция «Формула бизнеса #Онлайн», собравшая собственников бизнеса и руководителей со всего Приволжского Федерального округа. Более 500 участников встретились на одной интернет-площадке, получив возможность ознакомиться с интересными предпринимательскими кейсами России.

Основной темой встречи было обсуждение вопросов, связанных с вынужденной трансформацией бизнеса во время пандемии.

Мероприятие организовано компаниями «Битрикс24» и «Pikom» при поддержке «1С-Битрикс», HeadHunter, Selvery, бизнес-школы «Вверх» и др. Информационным партнером конференции выступил технопарк «Жигулевская долина».

В онлайн-встрече приняли участие ведущие эксперты по цифровой трансформации бизнеса – бизнес-философ, Ex-CEOGett, акционер Gett, эксперт по команде и практическому развитию бизнеса Владимир Маринович, основатель сервиса Selvery, эксперт по цифровой трансформации отношений с клиентами Андрей Пометун, заместитель генерального директора «1С-Битрикс» Сергей Кулешов, руководитель проектов HeadHunter Елена Лондарь, которые поделились антикризисными практиками по восстановлению бизнеса. В ходе конференции спикеры предложили советы и практические инструменты, которые руководители могут применить в своей работе.

Директор ГАУЦИК СО, технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко прокомментировал событие:

- ONLine встречи, безусловно, имеют и плюсы, и минусы. Главный плюс: масштаб и легкая интеграция мероприятий в деловой календарь. Для того, чтобы быть в едином информационном поле, теперь достаточно иметь желание и Сеть. Сообща легче находятся пути решения по регулированию бизнеса при сложной эпидемиологической обстановке.

Благодаря сетевому нетворкингу, компании-участники получают доступ к лучшим практикам, и впоследствии могут успешно их интегрировать в свои производства в условиях пандемии. В таком взаимодействии - в Сети, рождаются новые проекты, приходят новые идеи. Мы всячески поддерживаем уровень деловой активности, который крайне важен в развитии резидентских проектов технопарка «Жигулевская Долина», - отметил Александр Сергиенко.

Экосистема технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» обеспечивает бесперебойную работу своих резидентов, опираясь на опыт крупнейших игроков быстроменяющегося рынка. Специалисты технопарка ежедневно ведут консультирование предпринимателей региона по программам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Единый телефон технопарка: 8(8482) 93-00-93.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – работает автоответчик для отложенной консультации в рабочее время, передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».