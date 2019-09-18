В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса

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23 сентября в Самаре состоится первая интеллектуально-развлекательная бизнес-игра «Биз-Квиз», подготовленная в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» совместно с популярным проектом «Эйнштейн Party» специально для тех, кто хочет на пару часов отвлечься от рабочих задач, провести время с пользой в компании единомышленников и доказать, что лучше всех разбирается в бизнес-тематике.Новый формат бизнес-событий могут оценить абсолютно бесплатно все желающие, которые зарегистрируют на участие в квизе свою команду на едином сайте господдержки предпринимательства в регионе: mybiz63.ru (рубрика «Календарь событий»).Среди команд, которые примут участие в мероприятии, - сборные профессиональных сообществ, инфраструктуры поддержки бизнеса, предприятий и организаций Самары и области.Участников события ждут увлекательные вопросы квиза на тему бизнеса, отличная атмосфера, зажигательный ведущий, новые знакомства и приятные призы.«Биз-Квиз» состоится 23 сентября в ресторане «Три Оленя» (Самара, Московское шоссе, 2В). Начало в 19.00. Участие бесплатное, необходима регистрации команды на сайте mybiz63.ru