Общественники приняли участие в контроле качества работ по капремонту Заводского шоссе в Самаре

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Напомним, капитальный ремонт Заводского шоссе рассчитан на 2 года – он стартовал в прошлом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», а в этом году оставшийся объем выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость муниципального контракта составляет более 765 миллионов рублей.Сегодня представители регионального штаба ОНФ в Самарской области присутствовали на отборе проб асфальтобетонного покрытия отремонтированных тротуаров от ул. Земеца до пр. Кирова – укладка здесь завершилась около 2-х недель назад.Отметим, что до ремонта тротуары были наполовину разрушены. Поэтому сначала пришлось полностью разбирать старые конструкции. Новое покрытие – двухслойное: верхний слой – 4 см, нижний слой – 6 см (он из пористого крупнозернистого асфальтобетона, служит основанием - для того, чтобы пешеходная дорога выдерживала нагрузку). Общая площадь тротуаров составляет 25 тысяч кв. м.Взятие проб в рамках контроля качества выполненных работ осуществлялось с использованием керноотборной машины подрядной организации. Согласно СНИПам нужно изъять определенное количество образцов – отбирают по 3 керна с каждой точки. Сначала они оцениваются визуально, на месте отбора, а затем доставляются в лабораторию МБУ «Дорожное хозяйство», где образцы исследуют на соответствие всем необходимым физико-механическим свойствам. Также замеряют толщину образцов. Кураторы вышеуказанного МБУ сопровождают их от дорожного объекта до лаборатории.Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим Нуждин подчеркнул, что задача общественности – вносить свой вклад в реализацию нацпроекта: контролировать ремонт, практиковать максимально внимательный подход к работам, выполненным подрядчиком. В целях более скрупулезной приемки качества он выразил готовность самостоятельно провести экспертизу одного из образцов, при этом особое внимание обращая на нижний слой тротуарного покрытия.Напомним также, что к оплате принимаются только качественно выполненные работы, в соответствии с ГОСТ.За время ремонта образцы асфальтобетона из конструктивных слоев дорожной одежды отбирались неоднократно – около 70 раз.«Ранее подрядчику направлялись два замечания после отбора проб с полотна проезжей части на другом участке – от улицы XXII Партсъезда до мостового перехода в районе проспекта Кирова. Все недостатки были оперативно устранены. Как правило, лабораторные испытания проходят два-три дня, после чего будут сделаны выводы и относительно сегодняшних проб с тротуаров. Все результаты подрядная организация прикладывает к исполнительной документации», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.Также сегодня общественники обратили внимание на безопасность пешеходного перехода за мостом. Раньше, до ремонта, переход был организован в нескольких метрах относительно нынешнего. Но люди продолжают идти там, где привыкли, игнорируя дорожные знаки, что создает предпосылки для совершения дорожно-транспортных происшествий.«К горожанам надо прислушиваться. Нужно еще пару знаков развернуть так, чтобы со всех сторон было видно – обозначен пешеходный переход. И необходимо как можно скорее приступить к нанесению разметки. А чтобы машины не разгонялись и у водителей была возможность сбросить скорость задолго до пешеходного перехода – а здесь много грузового транспорта с большим тоннажем – надо проработать вопрос об ограничении скорости уже после съезда с моста, дабы тут не создавались опасные ситуации», - прокомментировал Вадим Нуждин.В свою очередь кураторы сообщили, что возле пешеходного перехода еще не полностью завершена установка направляющих ограждений. Они будут продлены, чтобы пешеходы выходили на проезжую часть в строго установленном месте. А к нанесению разметки подрядчик приступит в самое ближайшее время.В целом на объекте проведены масштабные работы. Так, в прошлом году частично заменили коллектор ливневой канализации, началось обновление контактной сети (линий связи и др.), системы освещения. Часть тротуаров также обновили в прошлом сезоне.Важно отметить, что Заводское шоссе является основной транспортной «артерией» промышленной зоны города и должно выдерживать активное движение, в том числе, грузовых машин. Еще на стадии проектирования, с учетом высокой транспортной нагрузки было принято решение о полной замене «дорожного пирога». После фрезерования изношенного асфальтобетонного покрытия была усилена дорожная «одежда» от ул. XXII Партсъезда до пр. Кирова. Несколько слоев асфальтобетона (крупнозернистый пористый – 7 см, крупнозернистый плотный - 7 см, верхний щебеночно-мастичный – 5 см) уложены на «подушки» из песка в 50 см и гранитного щебня - 49 см. Между «подушкой» и асфальтом – геотекстильная прослойка.В этом году восстановлены инженерные коммуникации, люки смотровых и дождеприемных колодцев выставлены на проектную отметку, заменен ливневый коллектор. Завершены работы по обновлению системы освещения, проезжей части, тротуаров вдоль нее. Отремонтированы парковки (для сравнения: раньше они размещались на площади 500 кв. м, а теперь на почти 11 тысячах кв. м). Готовы и «карманы» для удобного подъезда общественного транспорта. Поменяли светофоры, которые ждут регулировки. Почти завершен ремонт газонов – осталось внести растительный грунт. В полном объеме заменили контактную сеть – трамвайную и троллейбусную. Ведутся пуско-наладочные работы. А от ул. XXII Партсъезда до ул. Кабельная трамвайное движение уже было запущено ранее в этом сезоне.На путепроводе же через пр. Кирова движение открыли в конце прошлой недели - раньше запланированного срока. Здесь еще в апреле этого года заменен защитный слой бетона, устроена гидроизоляция, новые бетонные барьерные ограждения установлены с целью обеспечения безопасности дорожного движения. А старые металлические ограждения очистили, покрасили, защитили от коррозии. Проведены и другие необходимые работы.«У нас теперь хорошая дорога, новые тротуары, пешеходные переходы. Мы довольны. Хотелось бы еще, чтобы рабочие своевременно вывезли остаточный строительный мусор», - отметила жительница дома № 71а по Заводскому шоссе Екатерина Целуйко.Все замечания взяты для отработки.Согласно муниципальному контракту подрядчик должен завершить капремонт Заводского шоссе в срок до 31 октября 2019 года. В целом работы выполнены уже на 95% - дорожники идут с опережением графика.***Заводское шоссе расположено в Промышленном и Советском районах г. о. Самара. Пролегает преимущественно в промышленной зоне. Из-за большого количества большегрузного транспорта на Заводское шоссе приходится огромная нагрузка.В настоящее время Заводское шоссе стало самым большим местом скопления коммерческих площадей: это малые, средние и крупные промышленные и производственные предприятия. Здесь представлены все основные типы коммерческих площадей: торговые, офисные, складские, производственные и универсальные, но лидером по объемам является сегмент складских помещений.Заводское шоссе пролегает параллельно ветке Куйбышевской железной дороги на участке «Самара - Кинель». Платформы: «Киркомбинат», «Стахановская», «Безымянка», «Пятилетка», «Мирная», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации