Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»

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Каждый гражданин ежедневно сталкивается с вопросами ЖКХ. Вода, свет, тепло – без них невозможна наша жизнь. Работающий лифт, чистый и безопасный подъезд, комфортный двор важен для любого жителя. Но знаем ли мы, кто за это отвечает и что делать, если услуги некачественны? Что мы вообще знаем о наших правах и обязанностях в сфере ЖКХ, кроме того, что «платёжку» за квартиру нужно оплачивать каждый месяц?

Если вы хотите проверить и улучшить свои знания о правах и обязанностях управляющих компаний и коммунальных предприятий, примите участие в просветительской акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ» до 20 апреля.

Подробности акции – по ссылке Диктант ЖКХ (https://life.er.ru/dictation)