Жители Самары будут вынуждены оплачивать установку счетчиков в домах

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В Самаре пояснили, почему жителям выставили счета за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии. Горожане поделились фотографиями квитанций в социальных сетях.

В начале 2021 года самарцы получили счет, в котором содержались расходы на установку общедомового прибора учета. В связи с чем у жителей возник вопрос насчет внушительной суммы.

Как сообщает АО “ЭнергосбыТ Плюс”, в январе были отправлены счета за установку прибора. Счетчик устанавливается согласно требованиям законодательства, который предусматривает необходимость оснащения домов приборами. В настоящее время счетчики установлены в 30% домах Самары, в прошлом году было оснащено более 400 домов. Работы будут продолжаться в текущем году.

По закону №261-ФЗ “Об энергосбережении” от 2009 года установка счетчиков компенсируется затратами владельцев счета. Стоимость приборов отличается и напрямую зависит от технических характеристик системы теплопотребления, а также количества тепловых вводов.

Как рассказывает руководитель регионального центра “ЖКХ Контроль” Виктор Часовских, необязательно платить всю сумму единовременно. Для оплаты счета предусмотрена рассрочка до 5 лет, которая позволит равными частями выплачивать стоимость проведенных работ. Квитанция с рассрочкой будет приходить ежемесячно.

Помимо этого, с установленными приборами жители смогут экономить на оплате услуг по отоплению. Ведь при отсутствии счетчиков потребуется платить по установленному нормативу на протяжении 1 года. Счетчики позволяют оплачивать только то, что было потрачено фактически.

Несмотря на внушительные суммы по квитанции на январь 2021 года, у самарцев получится сэкономить деньги, а также платить за установку частями, пишет ПроГородСамара.

Фото pixabay.com