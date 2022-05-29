Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент Турции ранее сообщил, что он также намерен провести разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Путин и Эрдоган планируют 30 мая провести телефонный разговор
В течение двух дней на паркет выйдут свыше 900 танцевальных пар из 22 регионов Российской Федерации.
В Самаре стартовал 20-й Кубок Губернатора Самарской области "Жемчужина Поволжья-2022" по танцевальному спорту
Каждый свой визит в родной город Екатерина Пирожкова сопровождает встречей с гимнастками Самарской губернии.
Екатерина Пирожкова провела благотворительный мастер-класс с самарскими гимнастками
В этом году заявилось более 120 команд, которые выявляют сильнейших в футболе, стритболе и чир спорте.
В Самаре проходят финалы городского турнира "Высший класс!"
Несмотря на отсутствие жаркой и сухой погоды, пожарно-спасательные подразделения уже несколько раз выезжали на тушение лесных очагов горения.
В Тольятти прошли тактические учения по тушению лесных пожаров
В Самаре разрешили строительство 34-этажного дома напротив ТОЦ "Вертикаль"
В Самаре разрешили строительство 34-этажного дома напротив ТОЦ "Вертикаль"
Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено
Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено
В первую очередь необходимо импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают самарцы
В первую очередь необходимо импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают самарцы
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом

29 мая 2022 12:59
198
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом

Министр энергетики и ЖКХ  региона Александр Мордвинов в прямом эфире проекта «Объясняем.РФ» рассказал о грядущих изменениях по оплате энергоресурсов. Специалисты ЦУР фиксируют многочисленные обращения жителей: почему мы платим за отопление летом, хотя оно отключено? Глава ведомства пояснил, по какому механизму начисляется оплата сейчас и как самарцы будут платить со следующего года.

Отвечая на вопросы, Александр Мордвинов заявил, что в связи с частыми обращениями схема меняется.

При оплате тепла есть два алгоритма: по закону жители могут платить за отопление равными частями в течение отопительного сезона или весь год.

Напомним, сначала высчитывается условная сумма за год. Если в доме нет общих счетчиков, то по нормативам, а если есть — то по показаниям прошлого года, потом происходит корректировка. Если выбрана оплата – весь год, в том числе летом, то ее делят на 12 месяцев. Если выбрана оплата в течение отопительного сезона, то сумму делят на число месяцев с отоплением. Каждый год региональные власти решают, по какой формуле жители будут платить за энергоресурс.

 «Мы их называем либо 1/12, либо 1/7. На сегодняшний момент у нас принято решение, что мы будем переходить на 1/7, и жители не будут платить летом – они будут платить в те периоды, когда получают тепло», – заверил Александр Мордвинов.

Как отметил министр, уже разработан механизм перехода на новую систему оплаты.

«Он вывешен на общественные слушания, поэтому можно заверить жителей, что со следующего года летом они за тепло платить не будут. Если разобраться, общая стоимость тепла, за которое платят жители при обеих схемах – одинаковая», – подчеркнул он.

Новый механизм оплаты отопления в Самарской области уже согласован с правительством и теплоснабжающими организациями.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
28 мая 2022, 21:18
Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Политика
534
названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
28 мая 2022, 12:52
Названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
Цены будут зависеть от дня недели. Транспорт
618
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
27 мая 2022, 14:00
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
Всего на территории Самарской области представлено 39 санаторно-курортных учреждений для разновозрастных категорий населения. Здравоохранение
788

  • Консультант плюс
В центре внимания
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
29 мая 2022  12:59
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
197
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
28 мая 2022  21:18
Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»
535
названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
28 мая 2022  12:52
Названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
622
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
27 мая 2022  14:00
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
789
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
27 мая 2022  12:11
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
574
Весь список