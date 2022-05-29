Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом

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Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов в прямом эфире проекта «Объясняем.РФ» рассказал о грядущих изменениях по оплате энергоресурсов. Специалисты ЦУР фиксируют многочисленные обращения жителей: почему мы платим за отопление летом, хотя оно отключено? Глава ведомства пояснил, по какому механизму начисляется оплата сейчас и как самарцы будут платить со следующего года.

Отвечая на вопросы, Александр Мордвинов заявил, что в связи с частыми обращениями схема меняется.

При оплате тепла есть два алгоритма: по закону жители могут платить за отопление равными частями в течение отопительного сезона или весь год.

Напомним, сначала высчитывается условная сумма за год. Если в доме нет общих счетчиков, то по нормативам, а если есть — то по показаниям прошлого года, потом происходит корректировка. Если выбрана оплата – весь год, в том числе летом, то ее делят на 12 месяцев. Если выбрана оплата в течение отопительного сезона, то сумму делят на число месяцев с отоплением. Каждый год региональные власти решают, по какой формуле жители будут платить за энергоресурс.

«Мы их называем либо 1/12, либо 1/7. На сегодняшний момент у нас принято решение, что мы будем переходить на 1/7, и жители не будут платить летом – они будут платить в те периоды, когда получают тепло», – заверил Александр Мордвинов.

Как отметил министр, уже разработан механизм перехода на новую систему оплаты.

«Он вывешен на общественные слушания, поэтому можно заверить жителей, что со следующего года летом они за тепло платить не будут. Если разобраться, общая стоимость тепла, за которое платят жители при обеих схемах – одинаковая», – подчеркнул он.

Новый механизм оплаты отопления в Самарской области уже согласован с правительством и теплоснабжающими организациями.