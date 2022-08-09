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Жильцы элитного ТСЖ в Самаре задолжали за воду

9 августа 2022 14:00
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Жильцы элитного ТСЖ в Самаре задолжали за воду

«РКС-Самара» принимает на прямые расчеты абонентов, чьи управляющие компании не справляются с одной из своих основных обязанностей – не могут своевременно и в полном объеме оплачивать жизненно важные ресурсы.  

Так, в марте 2021 года на прямые расчеты с «РКС-Самара» перешли  жильцы ТСЖ «Зазеркалье»  по адресу М.Горького, 97 (напротив Речного вокзала). В ведении данного товарищества находится один единственный дом с весьма комфортабельными квартирами современной постройки. Приобрести квартиру в таком доме – это принять на себя ответственность за содержание жилья в соответствии с требованиями жилищного законодательства. Однако купить квартиру – это одно, желающих всегда много, а содержать собственность – дело другое, далеко не все подходят к этому ответственно. С марта 2021 года жильцы «Зазеркалья» задолжали за услуги водоснабжения и водоотведения почти 110 тысяч рублей. Долги некоторых жильцов составляют 15, 18 и даже 23 тысячи рублей. 

В этом доме проживают и «особо выдающиеся» абоненты: мужчина и женщина с одинаковой фамилией С-ко, предположительно супруги. За водоснабжение двух квартир в «Зазеркалье» они должны «РКС-Самара» 31 126 рублей, а за свои многочисленные объекты недвижимости, которые сдаются в аренду, в том числе, крупным сетевым магазинам, должны еще почти 70 тысяч рублей. Долг одной семьи равен долгу всего многоэтажного дома!

Необходимо отметить, что долги у ТСЖ и жильцов имеются и перед другими ресурсниками. Спокойно наблюдать за ситуацией руководство товарищества и «РКС-Самара» не будут, на днях они договорились о совместных действиях. Сейчас юристы готовят в ускоренном режиме документы в суд, а технические службы планируют работы по тампонированию канализации в квартирах самых злостных должников. Проживание по соседству с затампонированными соседями в доме с долгами приятным не назовешь. Если такая ситуация продолжится, то элитное «Зазеркалье» может превратиться в малопривлекательную недвижимость, стоимость которой будет снижаться. 

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