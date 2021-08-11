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Жильцам частных домов в Самарской области компенсируют 75% платы за вывоз мусора

11 августа 2021 13:40
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Жильцам частных домов в Самарской области компенсируют 75% платы за вывоз мусора

В Самарской области с 1 августа 2021 года введена новая компенсация для жителей частных домов.

С августа 2021 года в Самарской области начинают предоставлять компенсацию платы за вывоз мусора жителям частных домов в десяти городах региона. Это Самара, Тольятти, Чапаевск, Сызрань, Кинель, Отрадный, Жигулевск, Новокуйбышевск, Октябрьск и Похвистнево. Соответствующее постановление подписал на днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Теперь владельцы индивидуальных домов в этих городах должны полностью брать на себя плату, начисленную только за 80 квадратных метров площади дома. За остальную площадь будет предоставляться компенсация в размере 75% от начисленной платы - но не больше, чем на 170 квадратных метров. Для оформления компенсации житель должен сам обратиться в управление соцзащиты населения. В бюджете Самарской области на выплату компенсаций в 2021 году предусмотрели 33,9 млн рублей.

Напомним, в вышеуказанных десяти городах плата за вывоз мусора в частных домах начисляется в зависимости от площади дома, в то время как на всей остальной территории Самарской области - в зависимости от количества проживающих. В результате в платежках "частников"-горожан значатся весьма внушительные суммы, так как в площадь дома входят не только жилые комнаты, пишет Самру.ру.

Теги: вывоз мусора компенсация тариф частный дом

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