За работами по уборке снега на улицах Самары следят специалисты и общественники 

Я нашел ошибку
Главные новости:
По его словам, во всех крупах есть полезные для организма, в том числе и для сердечно-сосудистой системы, вещества: минералы и микроэлементы, которые растения впитали из почвы.
Профессор рассказал о пользе каш
Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь.
В Самаре прошла церемония открытия Года семьи
Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы
Татьяна Сочинская проконтролировала работу обновленных подразделений Нефтегорской больницы
Произошло столкновение семи автомобилей.
20-летний самарский водитель не справился с управлением и устроил массовое ДТП
Родители и врачи встретились с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
В минздраве СО состоялся круглый стол по вопросу взаимодействия региона с Фондом «Круг добра»
За звание сильнейших в этом сезоне поборются 16 команд юношей и девушек.
В Самаре пройдут финальные игры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В Тюмени на лыжной трассе "Жемчужина Сибири" проходят соревнования по лыжным гонкам, в которых принимают участие спортсмены из Самарской области.
9 февраля стартовала Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта
С 9 по 25 число каждого месяца традиционно наблюдается высокая загруженность офисов обслуживания.
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает удобное время для посещения офисов обслуживания компании
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
0.11
EUR 98.35
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

За работами по уборке снега на улицах Самары следят специалисты и общественники 

9 февраля 2024 16:07
293
На результативность работ негативное влияние оказывает припаркованный вдоль дорог транспорт.

В связи с постоянными изменениями погодных условий на улично-дорожной сети в приоритете расчистка снега и обеспечение проходимости тротуаров на полную ширину. Так, улица Солнечная в течение двух лет была приведена в нормативное состояние (от улицы Г. Димитрова до улицы XXII Партсъезда), и в настоящее время санитарное содержание этой улицы – в центре внимания служб благоустройства и общественников.

Вначале от снега освобождаются проезжие части дорог 2 категории, затем – 3, 4 и 5 категорий, в первоочередной план уборки обязательно включаются остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним. Параллельно с обработкой и расчисткой территорий ведется вывоз снега.

За небольшой промежуток времени (с начала февраля) на площадки складирования снежных накоплений вывезено уже около 63 тысяч тонн снега.

В дневную смену 8 февраля по всему городу было задействовано около 250 единиц техники и 3 272 уборщика территорий. Непосредственно на улицу Солнечную подрядчиком были определены 4 единицы техники и 8 человек для расчистки вручную. Работы велись на участке от улицы Шверника до XXII Партсъезда.

Помимо обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения качества дорожного покрытия, осуществляется также комплекс работ для комфорта передвижения пешеходов.

Обращаем внимание жителей на то, что на результативность работ негативное влияние оказывает припаркованный вдоль дорог транспорт. Только за сутки совместно с ГИБДД и службой эвакуации на штрафстоянку с нескольких улиц города было отправлено 10 транспортных средств.

 

Фото предоставлено администрацией Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь.
09 февраля 2024, 20:40
В Самаре прошла церемония открытия Года семьи
Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь. Общество
123
Произошло столкновение семи автомобилей.
09 февраля 2024, 19:42
20-летний самарский водитель не справился с управлением и устроил массовое ДТП
Произошло столкновение семи автомобилей. Происшествия
183
Родители и врачи встретились с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
09 февраля 2024, 19:29
В минздраве СО состоялся круглый стол по вопросу взаимодействия региона с Фондом «Круг добра»
Родители и врачи встретились с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Здравоохранение
161

В центре внимания
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
640
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
600
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
1217
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
435
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
375
Весь список