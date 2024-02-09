За работами по уборке снега на улицах Самары следят специалисты и общественники 

293

В связи с постоянными изменениями погодных условий на улично-дорожной сети в приоритете расчистка снега и обеспечение проходимости тротуаров на полную ширину. Так, улица Солнечная в течение двух лет была приведена в нормативное состояние (от улицы Г. Димитрова до улицы XXII Партсъезда), и в настоящее время санитарное содержание этой улицы – в центре внимания служб благоустройства и общественников.



Вначале от снега освобождаются проезжие части дорог 2 категории, затем – 3, 4 и 5 категорий, в первоочередной план уборки обязательно включаются остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним. Параллельно с обработкой и расчисткой территорий ведется вывоз снега.



За небольшой промежуток времени (с начала февраля) на площадки складирования снежных накоплений вывезено уже около 63 тысяч тонн снега.



В дневную смену 8 февраля по всему городу было задействовано около 250 единиц техники и 3 272 уборщика территорий. Непосредственно на улицу Солнечную подрядчиком были определены 4 единицы техники и 8 человек для расчистки вручную. Работы велись на участке от улицы Шверника до XXII Партсъезда.



Помимо обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения качества дорожного покрытия, осуществляется также комплекс работ для комфорта передвижения пешеходов.



Обращаем внимание жителей на то, что на результативность работ негативное влияние оказывает припаркованный вдоль дорог транспорт. Только за сутки совместно с ГИБДД и службой эвакуации на штрафстоянку с нескольких улиц города было отправлено 10 транспортных средств.

Фото предоставлено администрацией Самары