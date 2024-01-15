За прошедшие сутки с улиц Самары вывезли более 2400 тонн снега

94

В понедельник, 15 января, в Администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание. Главной темой стало содержание городских территорий в период снегопада.

Только за прошедшие сутки на площадки временного складирования было вывезено более 2400 тонн снега. К уборке улиц города в ночную смену было привлечено 188 единицы техники и 130 дорожных рабочих.

В дневную смену 15 января планируется задействовать 282 единицы техники и 3302 дворника. Особое внимание будет уделено обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами, продолжится очистка от снега остановок общественного транспорта и тротуаров.