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За неделю «РКС-Самара» устранили 129 технологических отказов на городских сетях водоснабжения и водоотведения.

За неделю «РКС-Самара» устранили 49 повреждений на сетях холодного водоснабжения. Самые крупные работы провели на ул. Победы, 97 и ул. Советской Армии, 190. Здесь ремонт был запланирован заранее, так как пришлось частично ограничивать движение транспорта по улицам. На ул. Победы в субботу, 25 января, устранили повреждение на водопроводной трубе диаметром 300 мм, восстановили герметичность участка. Удалось всё сделать быстро - уже в воскресенье подрядная организация восстановила временное благоустройство и движение открыли.

На ул. Советской Армии работы начались утром в воскресенье, пришлось частично ограничить движение по чётной стороне улицы от ул. Стара-Загоры до пр.Карла Маркса. Бригада провела земляные работы, устранила повреждение на водоводе диаметром 1000 мм - причём, удалось обойтись без отключений холодного водоснабжения в домах. В ночь на 27 января начали благоустройство участка.

В Кировском районе работали на пр. Карла Маркса, там около 372 дома произошла разгерметизация трубы диаметром 150 мм, возникла утечка воды. Дежурная бригада оперативно выехала на место, раскопала участок и заменила участок трубы. Работы завершились вечером того же дня.

На ул. Калинина началась перекладка канализационной линии около дома 16а. Работы ведутся бестраншейным методом, трубы заводят через специальные котлованы - это минимизирует неудобства для жителей, экономит время для ремонта.

Также за неделю бригады цеха эксплуатации канализации устранили 80 засоров, промыли 2600 метров и проершили 2920 метров сетей водоотведения, отремонтировали 12 колодцев, очистили 20 колодцев.

Работы продолжаются, холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется в штатном режиме. Оперативная информация размещается в группах предприятия: ВК (https://vk.com/rks_samara) и телеграм (https://t.me/rks_samara).

Фото: «РКС-Самара»