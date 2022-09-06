За 8 месяцев «РКС-Самара» построили и отремонтировали 15 км труб

127

К началу осени этого года специалисты «РКС-Самара» заменили 8,6 км труб: 4201 водопроводных и 4455 канализационных.

Основные работы проводились по производственной программе ресурсоснабжающего предприятия. Часть перекладок провели бестраншейным способом, что позволило свести к минимуму неудобства для жителей и уменьшить временные и ресурсные затраты компании.

Также ведётся строительство новых линий по инвестиционной программе «РКС-Самара»: в этом году специалисты протянули по Самаре 4,4 км водопроводных и чуть больше 2 км канализационных труб.

Один из самых крупных проектов - строительство водовода диаметром 300 мм в посёлке Зубчаниновка - уже перешёл «экватор». Из запланированных 3800 метров построено уже 2700. Завершены работы по укладке новых сетей в пос.Горелый Хутор.

Фото: «РКС-Самара»