Вывозом мусора со всех четырех очередей набережной города Самары, по итогам прошедших торгов займется региональный оператор АО «Экология»

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Вывозом твердых бытовых отходов, относящихся к классу неопасных с территории всех четырех очередей набережной города Самары, по итогам прошедших торгов займется региональный оператор АО «Экология».

Срок действия контракта с 1 января до 31 декабря 2025 года.

Как сообщил OBOZ.INFO директор МАУ «Самарская Набережная» Артемий Анисимов, компании «Экология» в рамках заключенного контракта предстоит вывезти несколько десятков тысяч кубометров мусора за год.

«У нас в летний период на набережной установлено 120 евро контейнеров, которые вывозятся ежедневно, и 50 — в зимний период вывозят по мере наполнения, примерно раз в пару дней. Кроме того при любом массовом мероприятии объемы отходов увеличиваются. Например, в прошлом году с «Волга Феста» вывезли плюсом 100 евро контейнеров».

То есть, без учета проведения мероприятий, с территории набережной за год предстоит вывезти около 60 тысяч кубометров мусора.