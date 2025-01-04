Вячеслав Федорищев: разбираем каждое из обращений по вывозу мусора

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Глава региона сообщил, что нюансы работы логистических компаний, занимающихся перевозкой ТКО, обсудят сегодня, 4 января, пишет Сова.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале сообщил о том, что в регионе продолжают контролировать работы по вывозу твердых коммунальных отходов.

- Разобрали каждое из 54 обращений, которые поступили за последние сутки. Увидели некоторые тенденции, сегодня будем это обсуждать с руководителями логистических компаний, которые осуществляют перевозку, - заявил глава региона.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что 4 января Правительство, команда развития Самарской области и главы муниципальных образований продолжают работу, как и в предыдущие дни.



- Вчера во всех муниципальных образованиях провели вместе с МЧС расчет сил и средств по подготовке к водоопасным и пожароопасным сезонам. Посмотрели, как эта работа у нас устроена сейчас, внесли кое-какие изменения, - добавил губернатор.



Кроме того, глава региона представил первые кадры кинолетописи самарского спорта. Это демонстрация трудящихся Куйбышева в 1936 году – так называемый Парад физкультурников. Уникальные съемки можно посмотреть в телеграм-канале Вячеслава Федорищева.