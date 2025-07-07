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Вв 2026 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России прогнозируется на уровне 9,8%

7 июля 2025 09:56
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Вв 2026 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России прогнозируется на уровне 9,8%

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил ТАСС, что в 2026 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России прогнозируется на уровне 9,8%.

В 2027 году этот показатель может снизиться до 7,9%, а в 2028 году — до 5,9%. Колунов отметил, что в ряде регионов увеличение тарифов может быть менее значительным, поскольку окончательное решение об индексации принимают руководители субъектов РФ.

С 1 июля 2025 года тарифы на ЖКХ были проиндексированы в среднем на 11,9%. Колунов уточнил, что "повышение тарифов связано, прежде всего, с необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры". Он также добавил, что рост тарифов обусловлен необходимостью повышения зарплат сотрудников из-за дефицита кадров в отрасли.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подчеркивала, что индексация тарифов необходима для поддержания стабильной работы ЖКХ и качества услуг для потребителей. В ведомстве напомнили, что строго контролируют процесс установления тарифов в регионах и призвали граждан обращаться в государственную жилищную инспекцию в случае нарушений при начислении платы. Кроме того, ФАС напомнила о наличии мер поддержки для льготных категорий граждан по оплате ЖКУ, пишет Смотрим. 

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