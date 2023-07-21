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По информации профильного департамента и районной администрации, проблема возникла по вине застройщика, который не позаботился о соблюдении ТУ.
Восстановить подачу холодной воды в дома ЖК «Лесная поляна»: к решению проблемы, возникшей по вине застройщика, подключились городские и районные власти, а также ресурсоснабжающая организация
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Восстановить подачу холодной воды в дома ЖК «Лесная поляна»: к решению проблемы, возникшей по вине застройщика, подключились городские и районные власти, а также ресурсоснабжающая организация

21 июля 2023 20:42
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По информации профильного департамента и районной администрации, проблема возникла по вине застройщика, который не позаботился о соблюдении ТУ.

Все силы служб жилищного хозяйства города задействованы в работах, необходимых для восстановления бесперебойной подачи холодного водоснабжения в дома жителей ЖК «Лесная поляна», находящегося в Кировском внутригородском районе Самары. По информации профильного департамента и районной администрации, проблема возникла по вине застройщика, который не позаботился о соблюдении технических условий: подкачивающие насосы были установлены с нарушениями, в связи с этим после дождей они вышли из строя.

«15 июля произошло понижение давления. Специалисты выехали в жилищный комплекс, произвели ремонтные работы, и в минувшие выходные вода в дома поступила. Жители успели сделать ее запасы. Через короткий промежуток времени напор воды стал минимальным. Газовые колонки, которые зависят от подачи воды, перестали разжигаться. Утром 19 июля совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии и ресурсоснабжающей организацией было принято решение о подаче воды по резервной схеме. Давление пошло, на первых и вторых этажах можно было набрать воду, жители третьих этажей оставались без ресурса. В итоге 4 насоса, стоящие на подкачке, вышли из строя. Дело в том, что в камеру, которая должна быть герметичной и оборудованной дренажными насосами, проникла вода», – рассказывает о хронологии событий Глава Кировского внутригородского района г. о. Самара Игорь Рудаков.

Воду откачали. Возникло замыкание управляющей аппаратуры, насосы сгорели, подкачка воды для нормативного давления была невозможной.

Первым заместителем Главы г. о. Самара Владимиром Василенко ситуация взята на личный контроль. Помимо технической стороны вопроса есть еще и юридическая, ведь имущество пока остается на балансе банкротящегося застройщика. Муниципалитет вместе с жителями ведет работу и в правовой плоскости.

«На сегодняшний день сети водопровода и канализации находятся в конкурсной массе банкротящейся управляющей компании. Руководством мэрии совместно с собственниками жилья принимаются меры, чтобы исключить данные инженерные сети из конкурсной массы и передать их на безвозмездной основе в муниципальную собственность, с дальнейшим закреплением за эксплуатирующей организаций», – прокомментировал Первый вице-мэр.

При этом первостепенная задача – запустить в работу насосы. Специалисты «РКС» сняли 2 из них, произвели тестирование, восстановительные работы, справившись с этим в кратчайший срок – за 2 дня. По состоянию на сегодняшний день они вновь установлены: один насос уже запущен в работу, второй подключают. Оставшиеся насосы также подлежат диагностике. Кроме того, сейчас рабочие занимаются задвижкой водовода.

 «Насосное оборудование импортное, производитель «ушел» с российского рынка. При рассмотрении вопроса замены на российские аналоги учли, что в этом случае придется менять всю схему подключения. Поэтому сейчас, чтобы как можно быстрее жители могли получать ресурс в полном объеме, приводим в порядок имеющиеся насосы, пробуем подать давление. Мы находимся в постоянном контакте со старшими по домам, встречаемся с жителями, информируем. Думаю, что сможем разрешить ситуацию в ближайшее время», – пояснил Игорь Рудаков. 

На сегодняшней встрече с жителями ЖК «Лесная поляна» подняли вопрос относительно временного подвоза воды. Адресное размещение и периодичность согласовали с «РКС». Сейчас бойлер находится возле дома № 190 по ул. Демократической. Воду можно будет набирать и днем, и вечером, когда большинство жителей возвращаются с работы, и ночью.

 

Фото:   администрация Самары

 

   

 

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