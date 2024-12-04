Воспитанники «Кванториума63» посетили Самарскую ТЭЦ

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ПАО «Т Плюс» организовало экскурсию для воспитанников Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (Кванториум 63 региона) на Самарскую ТЭЦ. Ребята смогли своими глазами увидеть крупнейшую электростанцию областной столицы изнутри.

В рамках мероприятия юные гости узнали интересные факты из истории создания электростанции, посетили с экскурсией котельный и турбинный цеха предприятия, а также побывали на главном щите управления Самарской ТЭЦ и смогли лично «принять рапорт» у начальника смены станции.

«Благодаря подобным профориентационным мероприятиям ребята проявляют интерес к профессии энергетика уже со школьной скамьи. Многие из участников экскурсий на энергообъекты впоследствии продолжают своё знакомство с отраслью в Школе молодого энергетика и поступают в профильные учебные заведения», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Мероприятие прошло в рамках акции «Билет в будущее», направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.