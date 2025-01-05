В Октябрьском районе Самары нарушено холодное водоснабжение

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5 января в 13:47 в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, 208.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 31 многоквартирного и 112 частных жилых домов, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Для ликвидации происшествия привлечены 16 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 22:00 5 января.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: freepik.com