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Во дворах Самары расставят контейнеры для раздельного сбора мусора

20 декабря 2021 12:49
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Во дворах Самары расставят контейнеры для раздельного сбора мусора

В 2022 году в Самаре начнется массовый раздельный сбор мусора. Для этого департамент городского хозяйства и экологии уже закупил 1203 желтых металлических сетчатых контейнера.

— Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий. Речь идет о двухконтейнерной системе, когда в один контейнер потребители распределяют сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки, а во второй идут прочие отходы для вывоза и захоронения их на полигоне, — пояснили в мэрии Самары.

У новых металлических баков будет открываться не вся крышка, а на передней стенке будет окно.

— С 2019 года ведется планомерная подготовка к внедрению практики по раздельному сбору мусора. Ранее была отремонтирована 491 муниципальная контейнерная площадка и для их оснащения приобрели 2062 евроконтейнера для общего сбора. В следующем году будут размещены и новые — в них можно хранить так называемый сухой мусор, например, пластик, стекло и бумагу. Новые контейнеры будут постепенно установлены на отремонтированных контейнерных площадках домов, в дополнение по схеме один к двум. То есть на каждые два контейнера общего сбора мусора придется один дополнительный для раздельного, — рассказала заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгения Рябова.

Сейчас в Самарской области практически нет мест для организованного раздельного сбора мусора. Но в некоторых дворах столицы региона установили специальные ящики для сбора пластика. Однако это стало причиной судебных разбирательств с Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. По мнению представителей прокуратуры, чиновники неправильно рассчитывали плату за вывоз отходов, не учитывая контейнеры для сбора пластиковых бутылок.

В настоящее время мусор сортируют на специальных станциях. Кроме того, в Самарской области запланировали построить четыре многофункциональных комплекса по обращению с ТКО. Они должны появиться на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского муниципальных районов. Возвести объекты хотят к 2023 году, пишет 63.ру.

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