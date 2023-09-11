Вниманию жителей поселка Рубежное!

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ООО «Газпром межрегионгаз Самара» будет проводить ремонтные работы на ГРС -18 Рубежное в период с 09:00 26.09.2023 до 28.09.2023, с переводом газоснабжения потребителей на «городское кольцо Самара» ГРС-16, ГРС-2.

Работы проводятся для обеспечения бесперебойного режима подачи газа потребителям в отопительный период.

Обращаем внимание, что в указанный период возможно изменение режима газоснабжения на отдельных участках газовых сетей.

В период проведения работ просим жителей тщательно контролировать режим отбора газа и работу газопотребляющего оборудования.