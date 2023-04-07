В Жигулевске ввели в эксплуатацию газопровод для газификации СНТ

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 432 метров для газификации СНТ в Жигулевске и подключили первых потребителей.

Новые газовые сети позволят подключить к природному газу уже построенные домовладения в СНТ, а также перспективных потребителей.

«На сегодня газ подведен почти ко всем СНТ в Жигулевске. Садоводства активно застраиваются, все больше жителей получают возможность газифицировать свои домовладения», - отметил начальник службы догазификации ООО «Газпром газораспределение Самара» Александр Мурашов.

Фото: «Газпром газораспределение Самара»