в трех районах Самары с 18 по 21 июля отключат холодную воду

В Самаре на предстоящей неделе планируются отключения холодной воды в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации:
Так, во вторник, 19 июля, с 9:00 до 18:00 без ХВС останутся следующие адреса:
По информации коммунальщиков, для удобства будет установлен бойлер на Южном проезде, 224.
В среду, 20 июля, с 8:00 до 21 июля 8:30 холодную воду отключат на следующих адресах:
В четверг, 21 июля, с 10:00 до 16:15, без ХВС останутся следующие адреса:
Бойлеры будут установлены на Флотской (11-12) и Белорусской (107А-101) улицах.
Как известно, с это связано с ремонтными работами. Будет произведена замена узлов и задвижек на водопроводе. По заявлению компании, информация пока лишь предварительная. График может быть скорректирован, пишет ГТРК Самара.