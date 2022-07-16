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В трех районах Самары с 18 по 21 июля отключат холодную воду

16 июля 2022 13:13
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в трех районах Самары с 18 по 21 июля отключат холодную воду

В Самаре на предстоящей неделе планируются отключения холодной воды в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации:

Так, во вторник, 19 июля, с 9:00 до 18:00 без ХВС останутся следующие адреса:

  • Южный проезд  (224, 226);
  • Бобруйская (93А, 95);
  • ч/с по Бобруйской от ул. Советской Армии до Можайского переулка;
  • ч/с по Стандартной от ул. Советской Армии до Измайловского переулка;
  • Измайловский переулок (10, 14А, 16А);

По информации коммунальщиков, для удобства будет установлен бойлер на Южном проезде, 224.

В среду, 20 июля, с 8:00 до 21 июля 8:30 холодную воду отключат на следующих адресах:

  • ул. Земеца (1, 3, 3А, 4, 5, 7, 18, 18А, 18В, 17);
  • ул. Литвинова (129, 131, 360, 360К1, 360К2);
  • Стационарный переулок (3, 5, 5А, 6, 7А, 11А);
  • Старый переулок (5, 6, 6к1,7, 9);
  • Зубчаниновское шоссе (179, 179А, 179Б, 179 лит А);
  • Днепровский проезд (2, 2к1, 2к2, 2к3, 2к4, 2к5, 2к6, 2к7);

В четверг, 21 июля, с 10:00 до 16:15, без ХВС останутся следующие адреса:

  • ул. Флотская (1-18, 9А, 11А, 15А);
  • ул. Белорусская (75-91, 92-112, 99Б, 99А, 99-135, 112А);

Бойлеры будут установлены на Флотской (11-12) и Белорусской (107А-101) улицах.

Как известно, с это связано с ремонтными работами. Будет произведена замена узлов и задвижек на водопроводе. По заявлению компании, информация пока лишь предварительная. График может быть скорректирован, пишет ГТРК Самара. 

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