в трех районах Самары с 18 по 21 июля отключат холодную воду

136

В Самаре на предстоящей неделе планируются отключения холодной воды в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации:

Так, во вторник, 19 июля, с 9:00 до 18:00 без ХВС останутся следующие адреса:

Южный проезд (224, 226);

Бобруйская (93А, 95);

ч/с по Бобруйской от ул. Советской Армии до Можайского переулка;

ч/с по Стандартной от ул. Советской Армии до Измайловского переулка;

Измайловский переулок (10, 14А, 16А);

По информации коммунальщиков, для удобства будет установлен бойлер на Южном проезде, 224.

В среду, 20 июля, с 8:00 до 21 июля 8:30 холодную воду отключат на следующих адресах:

ул. Земеца (1, 3, 3А, 4, 5, 7, 18, 18А, 18В, 17);

ул. Литвинова (129, 131, 360, 360К1, 360К2);

Стационарный переулок (3, 5, 5А, 6, 7А, 11А);

Старый переулок (5, 6, 6к1,7, 9);

Зубчаниновское шоссе (179, 179А, 179Б, 179 лит А);

Днепровский проезд (2, 2к1, 2к2, 2к3, 2к4, 2к5, 2к6, 2к7);

В четверг, 21 июля, с 10:00 до 16:15, без ХВС останутся следующие адреса:

ул. Флотская (1-18, 9А, 11А, 15А);

ул. Белорусская (75-91, 92-112, 99Б, 99А, 99-135, 112А);

Бойлеры будут установлены на Флотской (11-12) и Белорусской (107А-101) улицах.

Как известно, с это связано с ремонтными работами. Будет произведена замена узлов и задвижек на водопроводе. По заявлению компании, информация пока лишь предварительная. График может быть скорректирован, пишет ГТРК Самара.