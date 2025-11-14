В Ставропольском районе временно отключат свет 16 и 17 ноября

159

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Куйбышева);

17.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Славянская-Левобережная, пер. Звонкий).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства, пишет Волга-Ньюс.