В школьном лагере в Тольятти прошел Урок безопасности тепла

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Специалисты «Т Плюс» провели урок тепла и экологии в летнем лагере при школе №90 г.о.Тольятти. Мероприятие прошло в рамках межрегиональных проектов «Безопасность тепла» и «Экология».

В гости к ребятам пришли Теплослав, сказочный персонаж, олицетворяющий надежное теплоснабжение, и Капелька, эксперт по экологии, активный защитник рек, озер и лесов. Они рассказали школьникам младших классов, где вырабатывается тепло, и как горячая вода с ТЭЦ и ГРЭС попадает в многоквартирные дома. Особое внимание гости уделили правилам безопасности вблизи энергетических объектов, включая тепловые сети и места проведения ремонтных работ на коммуникациях. Полученные знания ребята закрепили в игровой форме – разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете, избегая наступать на «крышки люков» тепловых сетей.

«В период летних каникул важно напомнить взрослым и детям о простых правилах, способных сберечь жизнь и здоровье горожан. Подобные уроки – один из важных элементов воспитания юных тольяттинцев. Надеюсь, основные правила безопасности, преподнесенные в игровой форме, надолго запомнятся школьникам», - отметил технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.

По завершении урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков – магнитные закладки для книг с советами по безопасности тепла и стильные браслеты с логотипом года семьи.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс» Самара