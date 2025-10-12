В селе Подстепки восстановлено водоснабжение

155

Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

8 октября в селе Подстепки Ставропольского района произошло обрушение фильтровочной части скважины на частном водозаборе. В связи с этим в населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. Подача воды была временно приостановлена.

Специалисты оценили обстановку и приняли решение бурить новую скважину. Работы продолжались и ночью, и днем без перерывов. После ее прокачали, очистили воду до прозрачного состояния, произвели анализы и собрали технологическую схему.

В субботу, 11 октября, в 21:13 давление достигло нормальных показателей и вода начала поступать в дома.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com