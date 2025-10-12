Я нашел ошибку
Главные новости:
Также в Самаре работает горячая линия по отоплению. 
В Самаре к отоплению подключили 91 % жилфонда
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +12, +14°С.
13 октября в регионе местами дождь, до +15°С
ФОК будет содержать бассейн на 4 дорожки по 25 метров, универсальный спортзал, вспомогательные помещения.
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства ФОКа в селе Красный Яр 
Специалисты оценили обстановку и приняли решение бурить новую скважину. Работы продолжались и ночью, и днем без перерывов.
В селе Подстепки восстановлено водоснабжение
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги.
Команда Академии футбола «Крылья Советов»-2010 - бронзовый призер «ЮФЛ-Приволжье-3»
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.
МЧС СО: грибной сезон в разгаре - правила тихой охоты
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных стран мира в категориях юниоры, взрослые, ветераны, пара-армрестлеры.
Ксения Гуляева и Илона Семенова из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по армрестлингу
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
В селе Подстепки восстановлено водоснабжение

12 октября 2025 16:10
155
Специалисты оценили обстановку и приняли решение бурить новую скважину. Работы продолжались и ночью, и днем без перерывов.

Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

8 октября в селе Подстепки Ставропольского района произошло обрушение фильтровочной части скважины на частном водозаборе. В связи с этим в населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. Подача воды была временно приостановлена.

Специалисты оценили обстановку и приняли решение бурить новую скважину. Работы продолжались и ночью, и днем без перерывов. После ее прокачали, очистили воду до прозрачного состояния, произвели анализы и собрали технологическую схему.

В субботу, 11 октября, в 21:13 давление достигло нормальных показателей и вода начала поступать в дома.

Источник: СОВА

 

Фото:   freepik.com

