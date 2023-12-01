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В Самары продолжается расчистка и обработка территорий

1 декабря 2023 14:27
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Сегодня днем в городе трудятся 3 320 уборщиков, на участки обслуживания направили 244 дорожно-коммунальные машины.

После первых в этом году декабрьских осадков профильные службы Самары продолжают расчистку и обработку территорий.

В прошедшую ночь, после возобновления снежных осадков, обеспечена расчистка и обработка антигололедными материалами дорог со 2 по 4 категорию. Тротуары прочищены на ширину ковша. Усилили работы и по вывозу снега с перекрестков и остановок городского пассажирского транспорта, по содержанию тротуаров, чтобы утром и в течение текущего дня горожане могли без проблем добраться до мест работы, учебы и т. д.

Всего за минувшие сутки в уборке городских территорий задействовали 453 единицы техники и 3 433 дворников и дорожных рабочих.

Сделали упор на вывод наибольшего количества универсальных дорожных комбинированных машин, тракторов МТЗ с навесным оборудованием, минипогрузчиков и мультикаров.

Сегодня днем в городе трудятся 3 320 уборщиков, на участки обслуживания направили 244 дорожно-коммунальные машины.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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