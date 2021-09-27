В Самарской области завершается акция «Осенний марафон»

154

По состоянию на 27 сентября, свыше 3 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в акции «Осенний марафон». Им полностью списали пени за просрочку платежей за тепло. Главным условием участия в акции для жителей было погашение имеющейся задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

Акция «Осенний марафон» в этом году проводится в Самарской области впервые. Принять участие в ней могут жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, являющиеся клиентами АО «ЭнергосбыТ Плюс». При полном погашении имеющейся задолженности за тепловую энергию горожане получили возможность списать все пени.

«Данная акция дает возможность урегулировать свои взаимоотношения с энергокомпанией после сезона отпусков. Благодаря «Осеннему марафону» все отложенные платежи можно провести без пени, сэкономив тем самым семейный бюджет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Энергетики призывают всех желающих поторопиться – акция завершается уже 30 сентября. Подробности можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: в Самаре (846) 953-79-00, в Тольятти (8482) 24-92-55, в Сызрани и Новокуйбышевске (800) 600-03-90 и на официальном сайте.