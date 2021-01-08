В Самарской области усилен контроль за уборкой снега и наледи

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По распоряжению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова усилен контроль работы управляющих организаций, которые обязаны регулярно приводить в порядок придомовые территории, очищать от снега и наледи входные группы, детские площадки и дворовые проезды.

Руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова пояснила: «Управляющие компании должны регулярно очищать вверенные им территории. Особенно это актуально после снегопада. Допустимая высота снежного покрова на кровле - не более 30 сантиметров. Сосульки должны быть сбиты, придомовая территория приведена в порядок. Дорожки должны быть посыпаны песко-соляной смесью или противогололёдным реагентом. Убранный снег и наледь должны быть вывезены или сдвинуты на открытый грунт так, чтобы не мешать проходу или проезду. Песко-соляная смесь или реагент не должны попадать на зелёные насаждения. За соблюдением требований следят инспекторы ГЖИ. Рейды проводятся, несмотря на новогодние праздники. Есть график дежурств, и инспекция не прекращает свою работу».

Рейды по проверке очистки от снега и наледи проходят во всех муниципальных образованиях Самарской области. В новогодние и рождественские праздники ГЖИ проверяет не менее ста многоквартирных домов в день. К нарушителям принимаются меры административного воздействия.