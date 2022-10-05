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В Самарской области старт отопительного стал самой обсуждаемой темой в соцсетях на этой неделе

5 октября 2022 09:36
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В Самарской области старт отопительного стал самой обсуждаемой темой в соцсетях на этой неделе

Воспитанники «Вишенки» замерзают! Родители ребят из детского сада в Жигулевске в последних числах сентября забили тревогу – в детском саду в группах прохладно, дети простывают. Все дело в запуске котельной, которая обеспечивает отоплением детский сад и жилые дома. 3 октября администрация Жигулевска отчиталась перед жителями – тепло запущено. 
Жители Отрадного были обеспокоены отсутствием отопления в детском саду №11, они сообщили в соцсетях, что в группах всего +15 градусов. На сетях случился порыв и его срочно ликвидировали. Администрация взяла вопрос на контроль, отопление в детском саду восстановлено. 


По информации ЦУР Самарской области, старт отопительного стал самой обсуждаемой темой в соцсетях на этой неделе. Всего в систему «Инцидент Менеджмент» поступило более 450 сообщений от жителей.  Важно подчеркнуть, что за один день отопление во все дома, школы, детские сады, больницы и поликлиники подключить невозможно. Отопительный сезон начинается поэтапно!  Все сигналы из соцсетей, когда жители жалуются на проблемы с отоплением по вине управляющих компаний, сотрудники ЦУР Самарской области направляют в муниципалитеты и ГЖИ. Особое внимание социальным объектам: школам, детсадам, учреждениям здравоохранения. Здесь Центр управления регионом работает с связке с профильными министерствами.
 

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