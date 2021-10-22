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Это отражено в региональном краткосрочном плане капремонта на 2021 – 2023 гг.

Власти Самарской области вновь скорректировали число домов, которые ждет капремонт. В частности, в региональном краткосрочном плане капремонта на 2021 – 2023 гг. сообщается, что в 2022 году капитальный ремонт проведут в 1200 домах, а в 2023 году – 1201, тогда как ранее сообщалось, что в 2022 – 2023 гг. будут отремонтированы по 1260 домов, пишет СитиТраффик.

Подробнее с планом капитального ремонта можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.