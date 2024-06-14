В Самарской области проходит акция по списанию пени в случае погашения задолженности за газ

«Газпром межрегионгаз Самара» объявляет месяц списания пени абонентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или накопившим долги по невнимательности.
Принять участие в акции могут:
Начисленные пени будут списаны в полном объеме. Итоги акции будут отражены в квитанциях за июль 2024 года.
Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты.
Сроки проведения ограничены: с 01.06.2024 по 30.06.2024.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции Вы можете на официальном сайте samararegiongaz.ru.