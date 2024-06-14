В Самарской области проходит акция по списанию пени в случае погашения задолженности за газ

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«Газпром межрегионгаз Самара» объявляет месяц списания пени абонентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или накопившим долги по невнимательности.

Принять участие в акции могут:

все абоненты, которые в июне 2024 года полностью погасят задолженность, образовавшуюся по состоянию на 01.06.2024, с учетом показаний индивидуальных приборов учета газа, переданных до 27.05.2024, госпошлины, и оплаты услуг по приостановлению/ возобновлению подачи газа;

все абоненты, заключившие в июне 2024 г. соглашения о реструктуризации задолженности и оплатившие первоначальный взнос в размере 30% от общей суммы задолженности для абонентов с задолженностью менее 50 тыс. руб. и 20% для абонентов с задолженностью свыше 50 тыс. руб.

Начисленные пени будут списаны в полном объеме. Итоги акции будут отражены в квитанциях за июль 2024 года.

Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты.

Сроки проведения ограничены: с 01.06.2024 по 30.06.2024.