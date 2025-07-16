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В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

16 июля 2025 13:19
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В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

В ходе заседания областной кабинет министров принял решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Эта величина – средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг по муниципальному образованию, исходя из которой рассчитывается размер субсидии на оплату ЖКХ. Сумма выплаты рассчитывается по формуле, учитывающей среднедушевой доход семьи, прожиточный минимум в регионе и размер регстандарта.


В связи с изменением с 1 июля 2025 года цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, изменен и регстандарт. В результате, в областном центре для семьи из трех человек, проживающих в многоквартирном доме и оплачивающих взносы на капитальный ремонт, размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из которого рассчитывается размер субсидии на оплату ЖКХ, составит 3856 рублей, в Тольятти для той же льготной категории граждан – 3188, а в Сызрани – 3505 рублей. Получателями субсидии с учетом регстандарта станут порядка 14 тысяч семей.


Еще один важный вопрос повестки – порядок принятия решения о разработке зон охраны объектов культурного наследия. Проект разработан в связи с изменениями федерального законодательства и устанавливает четкие и понятные «правила игры» для застройщиков, в собственности которых находятся такие объекты. Как отметил руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Иван Стафеев, принятый порядок сделает процесс получения разрешений на работы в указанных зонах более прозрачным и доступным. Это поможет привлечь новых инвесторов к реновации исторических зданий.

 

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