В Самарской области определились сильнейшие сборные Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

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При поддержке ПАО «Т Плюс» прошли решающие матчи регионального этапа ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области. По итогам игр определены лучшие баскетбольные команды школьников. Представлять регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа будут девушки из села Хрящёвка и юноши из поселка Рощинский.

В сезоне 2022-2023 гг. в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» приняла участие 361 команда из 40 муниципальных образований области. Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, вице-президент Федерации баскетбола Самарской области, президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян и игроки БК «Самара».

В финальном матче среди команд девушек встретились ШБК «Ника» из лицея с. Хрящёвка и СОШ №10 (г.Отрадный). Воспитанницы лицея победили со счетом – 56:45 во многом благодаря усилиям Софьи Кобенко, признанной самым ценным игроком финала. В матче за «золото» среди команд юношей спортсмены ШБК «Звезда» (СОШ, п. Рощинский) одержали убедительную победу – 90:34 над соперниками из ШБК «Ника» (лицей, с. Хрящевка).

«Компания «Т Плюс» с 2007 года оказывает всестороннюю поддержку Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ». Благодаря этому начинанию с каждым годом растет число юношей и девушек, которые выбирают здоровый образ жизни. Благодарю всех участников финала за яркую игру и самоотдачу, желаю командам-победительницам достойно выступить в финале чемпионата Приволжского федерального округа», – отметил Дмитрий Смородинов.

Результаты финала регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области в сезоне 2022-2023 гг.:

Девушки:

I место – ШБК «Ника» (Лицей, с. Хрящёвка)

II место – СОШ №10 «ОЦ ЛИК» (г. Отрадный)

III место – СОШ №2 им. В. Маскина (ж/д ст. Клявлино)

Юноши:

I место – ШБК «Звезда» (СОШ «ОЦ», пгт Рощинский)

II место – ШБК «Ника» (Лицей, с. Хрящёвка)

III место – Гимназия №1 (г. Новокуйбышевск)

Победители регионального этапа уже в марте примут участие в финале чемпионата Приволжского федерального округа. В апреле 2023 года состоится Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Команды-победительницы получат главный приз – путёвку на Суперкубок Единой Лиги ВТБ.